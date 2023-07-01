Рябков: Размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает договора о его нераспространении

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Замглавы МИД РФ считает, что Москва не нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия, разместив его на территории Белоруссии
Россия не нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), приняв решение о размещении своего тактического ядерного вооружения на территории Белоруссии, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. <...> Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», — отметил Рябков в интервью ТАСС по случаю 55-летия заключения ДНЯО.
Согласно ранее достигнутым между Москвой и Минском, тактическое ядерное оружие будет находиться на территории Белоруссии неограниченный срок. При этом применить его Белоруссия сможет только после получения согласия от России.
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«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. <...> Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», — отметил Рябков в интервью ТАСС по случаю 55-летия заключения ДНЯО.
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Артем Путинцев