Рябков: Российской делегации выдали визы для встречи «ядерной пятерки»

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Российская делегация получила визы для поездки в ООН, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом, как отметил Рябков, конкретных дат по встрече «ядерной пятерки» еще не озвучено, также как не было объявлено и место, где встретятся представители России, США, Китая, Франции и Великобритании.
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