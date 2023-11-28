Рябков: США на Украине столкнутся с отрицательным опытом Вьетнама и Афганистана

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Успешное завершение спецоперации на Украине является решающей предпосылкой для того, чтобы Вашингтон наконец скорректировал своё мышление. Иначе США рискуют снова наступить на «вьетнамские или афганские грабли».
Рябков не исключает подобного развития событий и на Украине, если Вашингтон не сумеет избежать прежних ошибок. Если же взгляды и действия США будут скорректированы с учетом прошлого опыта, это даст возможность для возвращения к нормальным двусторонним отношениям, в настоящее время практически полностью ликвидированным, заключил дипломат.
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Александр Бойцов