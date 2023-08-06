Рябков: участие стран БРИКС в Джидде может донести западным партнерам Киева здравый смысл

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие стран БРИКС в консультациях в Джидде по украинскому вопросу может принести пользу в целях того, чтобы донести здравый смысл до западных партнеров Киева. Об этом пишет ТАСС.
Рябков отметил, что РФ обсудит с государствами БРИКС, принявшими участие в переговорах в Саудовской Аравии, итоги прошедших консультаций. Он также добавил, что встреча в Джидде — это отражение западной попытки продолжить усилия по мобилизации глобального Юга на поддержку «мирного плана» Зеленского.
По мнению замглавы МИД РФ, план Зеленского изначально был провальным.
Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.
Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
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По мнению замглавы МИД РФ, план Зеленского изначально был провальным.
Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.
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Екатерина Коршунова