Рябков заявил, что Макрон будет «не к месту» на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru
Эммануэля Макрона не захотели приглашать на саммит БРИКС в ЮАР
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на желание французского лидера Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года, сообщает «РИА Новости».
По словам Рябкова, в саммите не могут принимать участие страны, явно настроены вражески к нынешним членам союза. К тому, на фоне желания многих государств вступить в БРИКС, главы союза начали выводить критерии, позволяющие в него вступить. Одним из первых оказался запрет на ввод односторонних санкций против участников БРИКС. Франция, разумеется, в этот критерий не вписывается.
«И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята», - подметил Рябков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии назвал единение двух стран ответом на беспрецедентное давление со стороны Запада. По мнению госсекретаря, шаги по сближению двух государств предпринимаются ради спокойствия и безопасности граждан России и Белоруссии.
По словам Рябкова, в саммите не могут принимать участие страны, явно настроены вражески к нынешним членам союза. К тому, на фоне желания многих государств вступить в БРИКС, главы союза начали выводить критерии, позволяющие в него вступить. Одним из первых оказался запрет на ввод односторонних санкций против участников БРИКС. Франция, разумеется, в этот критерий не вписывается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии назвал единение двух стран ответом на беспрецедентное давление со стороны Запада. По мнению госсекретаря, шаги по сближению двух государств предпринимаются ради спокойствия и безопасности граждан России и Белоруссии.
Евгения Парфентьева