Rzeczpospolita: Украина введет эмбарго на польские яблоки и помидоры

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Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на ряд сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Rzeczpospolita.
По словам заместителя министра, эмбарго коснется польских помидоров, лука, яблок и капусты.
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Диана Аванесян