Rzeczpospolita: Упавшая в Польше в 2022 году ракета была украинской

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Польские следователи установили, что ракета противовоздушной обороны, упавшая в ноябре 2022 года в районе села Пшеводув и убившая двух человек, принадлежала Украине. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
В материале сказано, что польские следователи категорически исключают возможность того, что ракета могла быть запущена из России. Также уточняется, что заключение экспертов, доказывающее запуск ракеты с территории Украины, носит секретный характер и пока не может быть обнародован.
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Александр Бойцов