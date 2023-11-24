С Алекперова и Федуна захотели взыскать убытки в пользу «Открытия»

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Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова запрашивает солидарное возмещение ущерба в размере 9,8 миллиарда рублей от бывших совладельцев, включая Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Это было отражено в заявлении Булатовой, опубликованном на Федресурсе.
Сообщение отмечает, что требуется возмещение ущерба в размере 9 753 000 000 рублей. Однако подробности оснований для этих требований, заявленных конкурсным управляющим, пока не раскрываются.
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