С атомного крейсера «Тула» запустили баллистическую ракету «Синева»

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Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева». Об этом сообщили в Кремле.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для эффективной защиты независимости и безопасности РФ будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению.
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