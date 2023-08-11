С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25»

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С космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25», сообщает РИА Новости.
Спустя девять минут после взлета, разгонный блок «Фрегат» будет отсоединен от третьей ступени ракеты и дважды активирует свой маршевый двигатель, чтобы направить аппарат в сторону Луны.
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