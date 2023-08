С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25»

Your browser does not support HTML5 video.





Спустя девять минут после взлета, разгонный блок «Фрегат» будет отсоединен от третьей ступени ракеты и дважды активирует свой маршевый двигатель, чтобы направить аппарат в сторону Луны.После успешного отсоединения блока, «Луна-25» начнет свой пятидневный перелет к спутнику нашей планеты. Предусмотрены две коррекции полетной траектории: первая пройдет спустя 1,5 суток после запуска, а вторая запланирована на день до входа аппарата на лунную орбиту.