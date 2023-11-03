С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов

Фото: iStock/bwb-studio
С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли как минимум 36 журналистов, сообщил Комитет защиты журналистов, передает ТАСС.
Эти жертвы внесены в список из более чем 10 000 погибших с начала конфликта, который начался 7 октября. По мнению Комитета, профессионалы СМИ, освещавшие события в этом регионе, подвергают себя высокому риску. Они работают «в условиях разрушительных авиаударов со стороны Израиля, сталкиваются с нарушениями связи и перебоями в подаче электроэнергии».
Читайте также:
Беспилотники атаковали американскую военную базу на севере Ирака
Байден не считает, что Израиль ынормами гуманитарного права в Газе
«Начали выстраивать дистанцию»: В Киеве заметили, как Запад изолируется от Зеленского
Читайте также:
Байден не считает, что Израиль ынормами гуманитарного права в Газе
«Начали выстраивать дистанцию»: В Киеве заметили, как Запад изолируется от Зеленского
Артем Кузьмин