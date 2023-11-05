С начала конфликта Израиль нанес 2,5 тысячи ударов по целям в секторе Газа

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С момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли более 2,5 тысячи ударов по целям боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Также в ЦАХАЛ сообщили, что нынешней ночью военные самолеты атаковали наблюдательные пункты палестинцев, ракетные пусковые площадки, а также военный комплекс ХАМАС, где располагались пункты управления и контроля.
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Александр Бойцов