«С нас хватит». В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков

По информации Politico, протесты, организованные польскими дальнобойщиками на границе с Украиной, связаны с их неудачей в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые предлагают свои услуги по более низким ценам.
Издание отмечает, что польские водители выражают недовольство тем, что украинцы выполняют грузоперевозки как внутри Польши, так и между Польшей и третьими странами.
Один из организаторов протестов Яцек Сокул, владелец маленькой компании на востоке Польши, рассказал, что украинские водители предоставляют свои услуги значительно дешевле, как внутри страны, так и за ее пределами. Это привело к тому, что он вынужден был сократить штат водителей своей компании на 40 процентов из-за неспособности конкурировать с украинскими коллегами.
Президент польской отраслевой организации «Transport i Logistyka Polska» Мацей Вроньский сообщил, что протесты дальнобойщиков начались спонтанно. Он отметил, что эти акции пришлись на период политического вакуума, связанного с передачей власти от старого правительства к новому в Польше.
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Один из организаторов протестов Яцек Сокул, владелец маленькой компании на востоке Польши, рассказал, что украинские водители предоставляют свои услуги значительно дешевле, как внутри страны, так и за ее пределами. Это привело к тому, что он вынужден был сократить штат водителей своей компании на 40 процентов из-за неспособности конкурировать с украинскими коллегами.
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Артем Кузьмин