Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле

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Переговоры по возобновлению зерновой сделки между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле. Об этом сообщает газета Sabah.
Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля. Россия отказалась от продолжения сделки, уведомив об этом Украину, Турцию и страны ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны не выполняли и не собирались выполнять обещания, данные при заключении договора по зерновой сделке. Главной целью России была поставка зерна в нуждающиеся, в частности, африканские страны, а Запад забирал большую часть продукции себе.
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Анастасия Чинкова