Фото: сайт Кремля
Обозреватель Берджан Тутар заявил, что президент РФ Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию с помощью Украины. Об этом пишет Sabah.
«Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России», — говорится в публикации.
Автор подчёркивает, что США в вопросе антироссийских санкций потерпели «глобальную неудачу».
«На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой», — заключил Тутар.
Читайте также:
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
Диана Аванесян