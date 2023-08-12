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Присоединение Крыма к России в 2014 году стало большим сюрпризом для США. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что в планах у США было создание нового правительства на Украине и присоединение страны к Западу. Но они никак не рассчитывали на присоединение Путиным Крыма к России и на Минские соглашения.
Также, по мнению Сакса, Байден выступает очень плохим стратегом, который усугубляет ситуацию на Украине.
В завершение беседы экономист заявил, что США собираются сделать из Украины «европейский Афганистан». Украинцам ещё давно нужно было понять убийственную стратегию американского правительства и предпринять какие-то меры для обеспечения собственной защиты.
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Также, по мнению Сакса, Байден выступает очень плохим стратегом, который усугубляет ситуацию на Украине.
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Анастасия Чинкова