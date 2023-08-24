Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу до Турции

Фото: сайт Кремля
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу до Турции, чтобы транспортировать зерно. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Кремле.
Владимир Путин положительно отреагировал на предложение главы региона.
В ходе переговоров, Сальдо доложил президенту о материальной помощи, которая была выделена жителям Херсонской области, пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС.
Также, президенту было сообщено о работах по ликвидаций последствий ЧП.
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В ходе переговоров, Сальдо доложил президенту о материальной помощи, которая была выделена жителям Херсонской области, пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС.
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Анастасия Крестьянова