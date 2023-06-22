Сальдо рассказал о своем затопленном доме

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо
Сальдо рассказал, что его дом попал в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС
И.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ситуации с его жилищем, которое подверглось затоплению в результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС.
Сальдо упомянул, что из-за этой стихийной катастрофы нижняя часть Херсона оказалась залитой водой.
Сальдо упомянул, что из-за этой стихийной катастрофы нижняя часть Херсона оказалась залитой водой.
«Моё жилье расположено на Карантинном острове, где, между прочим, находятся предприятия по строительству судов, и там также всё затоплено», — отметил он в интервью радиостанции «Таврия».Ранее «Радио 1» сообщало, что число погибших после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 41. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Артем Кузьмин