Сальдо: В боях у Антоновского моста ВСУ потеряли не менее 100 бойцов убитыми и еще больше — ранеными

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Антоновского моста в Херсонской области потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными. Такое заявление сделал ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, наиболее важный с тактической точки зрения участок у Антоновского моста в Херсонской области зачищен от ВСУ и взят под контроль российскими военными, сообщил Сальдо. Речь идет об участке, где мост непосредственно соединяется с сушей.
Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста., однако они успешно ликвидируются российской артиллерией еще на воде.
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«Это самый важный в тактическом отношении участок, только оттуда можно развить наступление вглубь побережья. Он находится под полным контролем наших войск», — отметил врио херсонского губернатора.
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Артем Путинцев