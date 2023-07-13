Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

13 июля 2023, 08:05

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился.

По его словам, украинские формирования пытались зайти в Крым с запорожского направления, однако, противнику осуществить задуманное не удалось. Об этом глава региона сообщил изданию РИА Новости.

Накануне, Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста. Он подчеркнул, что командование украинских военнослужащих не жалеет человеческого ресурса и места погибших занимают новые боевики.

Читайте также:

«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска

Военный блогер Живов предупредил о возможности вторжения ВСУ в Белгородскую область

Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО

#Сальдо
#ВСУ
#Крым
#наступление
#СВО
Читайте нас в
Журналистка ван Денски: В кулуарах саммита НАТО были поражены упреками Зеленского
13 июля 2023, 07:30

Фото: сайт Кремля

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.

Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка. 

Читайте также: 

NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина — НАТО

Во Франции считают, что Зеленский хочет увидеть Европу «в огне и крови»

Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта

#Зеленский
#саммит
#НАТО
#Украина
Читайте нас в
Политолог Миршаймер: После победы ВС РФ Украина станет государством-обрубком
13 июля 2023, 06:41

Фото: iStock/Jakub Laichter

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина после победы в конфликте Российской Федерации лишится половины своих территорий. Об этом пишет South China Morning Post.
По мнению Миршаймера, после проигрыша Украины ей не будет места в НАТО и ЕС, так как страна не сможет выполнять условия для вхождения в указанные организации. Кроме того, у Украины не останется возможностей продолжать боевые действия, чтобы вернуть утерянные земли.

Эксперт добавил, что Украина потеряет множество территорий, которые по размеру сопоставимы с половиной сегодняшней страны. Миршаймер уверен, что Запад вскоре станет свидетелем победы России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина — НАТО;

Лавров: Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет;

Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины.
#Россия
#Запад
#Украина
Читайте нас в
NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина — НАТО
13 июля 2023, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что может не явиться 13 июля на первый саммит Совета Украина — НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает The New York Times.
«Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина – НАТО. Он был возмущён тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что через день украинский лидер смягчил свои заявления.

Читайте также:

Во Франции считают, что Зеленский хочет увидеть Европу «в огне и крови»;

В Минобороны Венгрии заявили, что Украина не готова к вступлению в НАТО;

Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины.

#Зеленский
#НАТО
#саммит
Читайте нас в
Лавров: Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет
13 июля 2023, 02:43

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Москва не станет возвращаться к прежним отношениям с недружественными ей странами даже после окончания СВО. Об этом министр рассказал в интервью «Ленте.ру».
«Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений.<...> Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы», — сказал Сергей Лавров, уточнив, что имеет в виду «коллективный Запад».

При этом министр сделал акцент на сотрудничестве России с государствами и организациями глобального Востока и Юга, не присоединившимися к антироссийским санкциям: БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и других. В этих странах и блоках, по словам Лаврова, проживает до 85 процентов населения земного шара, которые «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия».

По мнению зампреда совета безопасности России Дмитрия Медведева, противостояние России и «коллективного Запада», выразившееся в вооруженном конфликте на Украине, приобрело глобальный, цивилизационный характер и будет очень долгим — на десятилетия.

Читайте также:

Лавров заявил, что Запад ополчается на любую страну, защищающую свои интересы

Медведев: России можно было бы приостановить дипломатические отношения с рядом стран

Бут призвал россиян к осторожности в недружественных странах
#Сергей Лавров
#Запад
#Россия
#дипломатия
#интервью
Читайте нас в
Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины
13 июля 2023, 02:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что военные НАТО признали контрнаступление ВСУ трудной задачей для Украины. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, вдаваться в подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по данному вопросу он не может.

«Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — цитирует агентство слова Байдена.

Читай также:

Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта;

Байден: Путин не сможет сломить НАТО;

Политолог Баширов объяснил, почему Байден прилетел на саммит НАТО на «самолете Судного дня».

#Байден
#США
#Украина
Читайте нас в
Во Франции считают, что Зеленский хочет увидеть Европу «в огне и крови»
13 июля 2023, 01:20

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Европа утонет в крови, если Украина станет членом НАТО. Об этом в своем Twitter написал французский политик, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньяню
«Зеленский осуждает "нерешительность" и "слабость" НАТО. Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови», — написал политик.

Чтобы не допустить этого, Дюпон-Эньян призвал Париж заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий своей страны на членство в НАТО или на заморозку конфликта. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции после саммита альянса в Вильнюсе, подчеркнув, что эта позиция известна всем партнерам Киева.

Читайте также:

Зеленский не будет менять территории Украины на членство в НАТО

Белый дом: НАТО не предоставила точную формулу вступления Украины в альянс из-за конфликта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.


#Франция
#НАТО
#Владимир Зеленский
#Украина
#Николя Дюпон-Эньян
Читайте нас в
Лавров: Передача ВСУ истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада
13 июля 2023, 00:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Факт передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ленте.ру» 13 июля.
«Лишь один пример крайне опасного развития событий - планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. <...> В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — категорически подчеркнул российский министр.

По словам Сергея Лаврова, РФ уже проинформировала об этом такие ведущие ядерные державы, как США, Великобританию и Францию. Он подчеркнул, что «в данной ситуации никакие заверения не помогут» западным странам.

Также глава российского МИДа напомнил, что все возможные сценарии применения Россией ядерного оружия (в том числе и в ​конфликте на территории Украины) четко прописаны в действующей Военной доктрине РФ.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, представители Украины подписали меморандум о подготовке своих военных летчиков к полетам на западных истребителях. В ней согласились участвовать Дания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада. Cогласно источникам американского телеканала CNN, Румыния может начать обучение пилотов уже в августе.

Читайте также:

Белый дом не видит намерений России применить ядерное оружие

Глава Военного комитета НАТО: Киев не получит американские истребители F-16 в ближайшее время

Резников: Украина сможет получить западные истребители не раньше 2024 года
#Сергей Лавров
#F-16
#ядерная угроза
#Украина
#Россия
Читайте нас в
Рогов: ФСБ задержала украинских диверсантов при попытке подрыва ЗАЭС
13 июля 2023, 00:37

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали нескольких украинских диверсантов, которые пытались произвести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Также Рогов отметил, что подготовкой диверсантов занимались британские инструкторы на территории Германии. К своему посту он прикрепил видео с допросом одного из задержанных ФСБ, который рассказал как о своей подготовке, так и о целях диверсантов.



На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.

Читайте также:
Специалисты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС взрывчатых веществ

В ООН призвали не допускать действий, которые приведут к эскалации вокруг ЗАЭС

InfoBRICS пишет, что Украина может подорвать ЗАЭС, прикрываясь обвинениями в адрес РФ
#Владимир Рогов
#ФСБ
#ЗАЭС
#диверсанты
#Украина
Читайте нас в
МИД РФ: НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны
12 июля 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО свидетельствует о том, что альянс окончательно вернулся к временам и схемам холодной войны, заявило 12 июля Министерство иностранных дел России
По мнению министерства, Североатлантический альянс не в силах адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности, последовательно понижая порог применения силы и укрепляя ядерный компонент в военном планировании.

«Организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии. <...> Безопасность может быть только неделимой, и ее не укрепить, игнорируя безопасность других. Как бы далеко ни простирались геополитические планы Вашингтона и Брюсселя, мир не станет "глобусом НАТО"», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва внимательно проанализирует итоги Вильнюсского саммита и примет соответствующие меры «с учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России», подчеркнули в МИД РФ.

Ранее издание The New York Times сообщало, что члены НАТО не могут договориться о дальнейших действиях в отношении Российской Федерации. Польша, Литва, Латвия и Эстония выступают за полный разрыв контактов с Москвой. А вот Франция, Германия и Турция видят необходимость в поддержании диалога.

Читайте также: 

Белый дом: Принятие Украины в НАТО на саммите означало бы войну США и России

Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией

Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО




#Россия
#НАТО
#холодная война
#МИД РФ
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников