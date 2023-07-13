Сальдо заявил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что план украинских войск прорваться к границам Крыма с запорожского направления провалился.
Накануне, Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста. Он подчеркнул, что командование украинских военнослужащих не жалеет человеческого ресурса и места погибших занимают новые боевики.
Читайте также:
«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска
Военный блогер Живов предупредил о возможности вторжения ВСУ в Белгородскую область
Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО
Анастасия Крестьянова