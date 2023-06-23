Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста

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Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о сильных повреждениях Чонгарского моста
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение конструкции Чонгарского моста оказалось серьезнее, чем изначально могло показаться. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сроки ремонта моста в настоящее время назвать сложно. Движение по мосту также приостановлено, добавил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сальдо объяснил обстрел Чонгарского моста ВСУ тем, что Киев привержен нацистской Германии.
По его словам, сроки ремонта моста в настоящее время назвать сложно. Движение по мосту также приостановлено, добавил он.
Анастасия Крестьянова