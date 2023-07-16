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Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки

16 июля 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российскую сторону о последствиях выхода из зерновой сделки, сообщает CBS.

По словам Салливана, если Россия не станет продлевать сделку, весь остальной мир заметит - Москва отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Азии и Латинской Америки необходимым продовольствием. Советник американского лидера уверен, что Россия в будущем рискует столкнуться с большими дипломатическими издержками.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон активно взаимодействуют с Украиной и готов к любому развитию событий по вопросу зерновой сделки.

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#зерновая сделка
#Салливан
#Россия
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Модернизированные «Ланцеты» будут практически неуязвимы для средств противодействия
16 июля 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств ПВО. Об этом сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил эксперт.

Модернизированные «Ланцеты» будут запускаться по команде оператора в определённый район действия, а поиском цели беспилотник займётся самостоятельно.

«И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — уточнил Захаров.

Кроме того, противник не сможет запустить оказавшийся у него БПЛА, поскольку он защищён несколькими степенями предохранения и допуска. 

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#БПЛА
#Россия
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Финляндию ждут проблемы в будущем из-за вступления в НАТО
16 июля 2023, 21:02

Фото: iStock/Petrashova Yuliia

Вступление Финляндии в НАТО повлечёт за собой серьёзные проблемы в будущем. Об этом написал обозреватель Сеппо Варьюс для Ilta-Sanomat.
«В ближайшие 50 лет не обойдется без сюрпризов. Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть», — заявил он.
Журналист считает, что главным поводом для вступления Финляндии в альянс стала мнимая угроза со стороны России, а не идеологические причины.

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#Финляндия
#НАТО
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Президент Болгарии Радев раскритиковал действия Киева
16 июля 2023, 19:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Болгарии Румен Радев осудил действия Киева, который хочет продолжения конфликта за деньги Евросоюза. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — сказал он.

Радев утверждает, что при этом представители европейских стран пытаются убедить всех в том, что поставки вооружения на Украину обеспечивают безопасность Европы. Но это не так, поскольку конфликт продолжается и постоянно усугубляется, приводя к большему количеству жертв. 
 
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#Болгария
#Европа
#Украина
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Трамп: Я остановлю конфликт на Украине за один день в случае избрания
16 июля 2023, 19:47

РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший президент США и новый кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания сможет прекратить конфликт на Украине за один день.
В интервью телеканалу Fox News эксцентричный политик рассказал, что у него были очень хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Я бы встретился с Зеленским и сказал ему: «Хватит! Ты должен заключить соглашение!» — рассказал Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт. Таким образом Дональд Трамп убежден, что смог бы прекратить военные действия за один день.

Российская сторона ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел на них запрет на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва и так проявляет, но совершенно игнорирует постоянные отказы Украины от каких-либо мирных соглашений.

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#трамп
#президент
#сша
#украина
#конфликт
#зеленский
#Путин
#Россия
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Президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах
16 июля 2023, 19:26

Фото: istockphoto/PeterHermesFurian

Президент Сирии Башар Асад заявил, что перед его страной и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
В воскресенье, 16 июля, глава кабинета министров Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом. Состоялась его встреча с президентом Башаром Асадом, передает РИА Новости. В ходе переговоров высокие стороны обсудили состояние двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Башар Асад отметил общность проблем, с которыми сталкиваются две страны, выделив среди них борьбу с терроризмом. Президент Сирии также отметил, что некоторые соседние страны были непосредственно вовлечены в поддержку терроризма, руководствуясь идеологическими либо экспансионистскими соображениями.

Премьер-министр ас-Судани согласился с тем, что у Ирака и Сирии существуют общие проблемы, над которыми страны сообща работают. Он также подчеркнул необходимость координации действий в некоторых сферах.

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#сирия
#ирак
#асад
#ас-судани
#терроризм
#переговоры
#сотрудничество
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Белый дом: Американские солдаты не будут воевать с Россией на украинской земле
16 июля 2023, 18:16

Фото: istockphoto/:Serhej Calka

Американские военные не будут воевать с Вооруженными Силами России на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он назвал такую позицию базовой и постоянной для США. Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку, но без американских сапог на украинской территории и без американских солдат, сражающихся с российскими солдатами, подчеркнул политик. Салливан подчеркнул, что такая позиция Белого дома является постоянной на всем протяжении украинского конфликта, передает ТАСС.

Помощник президента также добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился третьей мировой войной, из которой вряд ли кто-либо выйдет победителем.

Ранее в интервью телекомпании АВС Салливан назвал вопрос с членством Украины в НАТО решенным, но тут же оговорился, что для этого Киеву предстоит провести очень много демократических реформ, чтобы соответствовать стандартам.

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#салливан
#военные
#украина
#Россия
#НАТО
#помощь
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Вашингтон считает вопрос о членстве Украины в НАТО решенным
16 июля 2023, 17:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В США считают, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже окончательно решен. Об этом в интервью телекомпании АВС заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе прямо говорится о том, что будущее Украины в рядах альянса. 

«Никаких переговоров и проверок. Это произойдет», — решительно подчеркнул политик.

Правда, сразу после этих высказываний Салливан завел знакомые речи о том, что Украине, как и любой другой стране, желающей присоединиться к Североатлантическому альянсу, необходимо провести демократические преобразования, чтобы соответствовать стандартам, передает ТАСС. И этих реформ Киеву предстоит провести еще очень много.

По итогам саммита в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, Украина не получила внятных предложений о вступлении в блок. Вместо этого, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, было сделано «три шага навстречу Украине». Было решено не требовать от Киева выполнения плана действий для вступления в альянс, утверждена длительная программы военной помощи Украине, а также принято решение о создании Совета Украина-НАТО. Тем не менее, в итоговом заявлении саммита было сказано, что приглашение Украине будет направлено только после устранения всех разногласий между союзниками, при выполнении всех условий.

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#украина
#нато
#салливан
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#саммит
#членство
#реформы
#условия
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Bloomberg: Россия и Китай за прошлый год провели рекордное количество совместных военных маневров
16 июля 2023, 16:22

Фото: istockphoto/Roman Zaika

За прошедший 2022 год Россия и КНР провели наибольшее за последние 20 лет количество совместных военных учений, а именно шесть. Российско-китайские маневры подсчитали аналитики информационного агентства Bloomberg.
Эксперты центра изучения военных дел Китая при Национальном университете обороны США отмечают, что пять совместных учений в 2022 году были проведены после начала специальной военной операции. А после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели уже 36 совместных военно-морских и сухопутных учений, тогда как за предыдущее десятилетие их было всего десять, передает РИА Новости.

Как заявил агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер, эти учения станут еще более частыми и будут нести в себе определенный политический сигнал. Это предполагает возможность совместных действий России и Китая, которые США и их союзники воспримут как невозможные и даже оскорбительные.

На днях министерство обороны КНР сообщило, что военно-морские и воздушно космические силы России примут участие в совместных учениях «Север. Взаимодействие-2023», целью которых станет отработка стратегического взаимодействия между российскими и китайскими вооруженными силами, укрепление способности поддерживать мир и безопасность в регионе, а также противостоять возможным внешним вызовам.

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#вызов
#сигнал
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Путин: Европейские политики готовы даже повеситься по приказу из США
16 июля 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Президент России с иронией и легким недоумением высказался о зависимости европейских политиков от заокеанских боссов. Путин предположил, что они готовы даже повеситься, если из США последует такой приказ.
В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» российский лидер признался, что он крайне невысокого мнения о политиках Старого света из-за их несамостоятельности и управляемости, передает ТАСС. Путин предположил, что если в какой-то момент из-за океана последует приказ перевешать всех европейских союзников и партнеров, то они, скромно потупив глаза, только спросят, можно ли это сделать на веревках отечественного производства.

Впрочем, добавил президент России, и с этим у них ничего не получится, потому что американские текстильные гиганты вряд ли упустят возможность получения такого выгодного заказа. Западных политиков, по словам Путина, чем больше бьют, тем ниже они кланяются и шире улыбаются.

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#Путин
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#лидер
#США
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#несамостоятельность
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