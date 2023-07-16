Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российскую сторону о последствиях выхода из зерновой сделки, сообщает CBS.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон активно взаимодействуют с Украиной и готов к любому развитию событий по вопросу зерновой сделки.
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Диана Аванесян