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Салливан провел разговор с Ушаковым после мятежа Пригожина

WSJ: Советник Байдена Салливан поговорил с Ушаковым после июньского мятежа Пригожина
24 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым после того, как 24 июня глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», - прокомментировали ситуацию источники.

По их информации, целью разговора было донести до российского руководства непричастность США к мятежу Пригожина.


Неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего американского чиновника, знакомого с логикой действий администрации президента США Джо Байдена.

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#сша
#вагнер
#чвк
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Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
Milliyet: Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
24 августа 2023, 08:49

Фото: iStock/9parusnikov

Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку на встрече в Стамбуле, пишет издание Milliyet со ссылкой на источники.
«Одним из вариантов активизации этой инициативы (зерновой сделки) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.

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Yeni Safak: США ведут тайную войну против союзнической Турции



#россия
#турция
#оон
#зерновая сделка
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Прямо сейчас США ведут тайную войну против Турции
Yeni Safak: США ведут тайную войну против союзнической Турции
24 августа 2023, 07:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Прямо сейчас США ведут необъявленную войну против Турции, которая является союзником Турции по НАТО, написал журналист Тамер Коркмаз в статье для издания Yeni Safak.
«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой «новой эры с США» быть не может», - прокомментировал ситуацию Коркмаз.

Журналист напомнил, что не так давно американские военные провели очередные учения с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена на территории Турции.

Коркмаз также возмутился заявлением Госдепа об отмене эмбарго на поставку оружия Кипру в 2024 году. 

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#турция
#сша
#нато
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Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС
UOL: Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС
24 августа 2023, 06:52

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Пять стран могут стать новыми участниками БРИКС, сообщает UOL со ссылкой на документ саммита.
«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран. В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По информации СМИ, страны были выбраны по географически принципу. Для баланса туда может быть также включена еще одна африканская страна. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей. В ходе своего видеообращения к участникам делового форума союза российский лидер заявил, что этот процесс является объективным и необратимым.

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#египет
#иран
#россия
#бразилия
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В ходе дебатов республиканцев лишь один кандидат выступил против помощи Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения помощи Киеву
24 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/rarrarorro

Во время дебатов среди восьми республиканцев, претендующих на участие в выборах президента США, лишь один выразил сомнения в целесообразности продолжения военной поддержки Украины, передает РИА Новости.
Этим кандидатом оказался бизнесмен Вивек Рамасвами. Он был единственным, кто поднял руку, когда задали вопрос о возражениях против дополнительного финансирования Киева. Рамасвами объяснил свою позицию опасениями по поводу сближения России и Китая.

«Сотрудничество между Москвой и Пекином представляет собой наибольшую угрозу для нас», — подчеркнул он.
Кроме того, Рамасвами выразил критику в адрес некоторых из своих соперников по республиканской номинации за их визиты в Украину, назвав их «паломничествами в Киев к их духовному лидеру» и считая такие поездки «оскорбительными».

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#сша
#победа
#конфликт
#сотрудничество
#бизнесмен
#поездки
#киев
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Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II
Times: принц Гарри посетит Британию перед первой годовщиной смерти Елизаветы II
24 августа 2023, 05:43

Фото: iStock/nevenmn

Принц Гарри намерен посетить Великобританию для участия в мероприятии по вручению благотворительных премий, которое будет организовано накануне первой годовщины кончины королевы Елизаветы II. Информацию об этом приводит издание The Times.
Согласно публикации, Гарри не собирается встречаться с другими представителями королевской семьи во время своего визита.

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Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине
Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности
24 августа 2023, 05:39

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал текущего лидера страны Джо Байдена за его неспособность урегулировать украинский кризис.
В интервью, данном Такеру Карлсону и размещенном в социальной сети X (бывший Twitter), Трамп выразил мнение, что Байден не справляется с задачей из-за своей некомпетентности.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «активно участвуют» в конфликте и что на президенте лежит ответственность за его разрешение.

Вместо этого, по словам Трампа, Байден предпочитает проводить время на пляже. Трамп также заявил, что если бы он оставался у власти, конфликт был бы быстро завершен.

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#twitter
#сво
#байден
#трамп
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Кисида прокомментировал крушение самолета Пригожина
Кисида о крушении самолета Пригожина: Токио будет следить за ситуацией в России
24 августа 2023, 05:33

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что его правительство будет тщательно отслеживать события в России в свете недавнего крушения самолета, на котором находился Евгений Пригожин. Об этом он сказал на пресс-конференции, реагируя на вопросы журналистов, передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.
«Мы продолжим с пристальным вниманием следить за внутренней ситуацией в России», — заявил Кисида
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#цветы
#люди
#вагнер
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Yeni Safak: США ведут негласную войну против Турции
24 августа 2023, 05:11

Фото: iStock/cenkertekin

Обозреватель Тамер Коркмаз заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны против Турции. Об этом пишет Yeni Safak.
Он отметил совместные учения ВС США и боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), признанную Анкарой запрещенной организацией.

«Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции», — говорится в публикации.

Кроме того, Коркмаз возмутился поддержкой Греции и греков-киприотов со стороны Соединенных Штатов.

«Турция находится в состоянии тайной, негласной, войны с США. В этих условиях никакого "нового этапа отношений с США" быть не может», — заключил аналитик.

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#учения
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В Сербии допустили признание Крыма и Донбасса российскими
Депутат Дани: В Сербии могут признать Крым и Донбасс при определенных условиях
24 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/Derek Brumby

Сербский депутат Золтан Дани заявил, что при определенных международных условиях Сербия признает Донбасс и Крым. Об этом пишут «Известия».
«Конечно, это возможно, но это будет зависеть от различных политических международных влияний, которые разрешатся в будущем в многополярной политической системе», — цитирует издание слова собеседника.

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