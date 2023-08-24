Салливан провел разговор с Ушаковым после мятежа Пригожина

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым после того, как 24 июня глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», - прокомментировали ситуацию источники.
По их информации, целью разговора было донести до российского руководства непричастность США к мятежу Пригожина.
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