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Салливан рассказал, когда США прекратят поставлять оружие Украине

Салливан: США прекратят поставлять оружие ВСУ, когда у них закончатся деньги
04 декабря 2023, 23:48
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.

«Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине», — цитирует РИА Новости слова советника американского президента.

Салливан также в очередной раз призвал конгрессменов проголосовать в поддержку запроса президента Байдена, чтобы Вашингтон мог и дальше оказывать Киеву военную поддержку.

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Салливан: США не обсуждают вопрос о размещении палестинцев из Газы
04 декабря 2023, 23:38

Фото: iStock/Jon Rehg

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, заявил, что в настоящее время вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах не обсуждается.
Об этом пишет РИА Новости.

«Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется», — ответил Салливан на вопрос о возможности подобных переговоров.

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#ес
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Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
Путин: русскоязычные жители Латвии могут ответить властям на свинское отношение
04 декабря 2023, 21:55

Фото: сайт Кремля

Если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскоязычному населению, которое живет там, то скоро они могут столкнутся с ответным отношением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, счастье не придет в страну, которой проводится подобная политика. Он подчеркнул, что в Латвии проживает огромное число русскоговорящего населения.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - уверен Путин.

Он также напомнил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. По его словам, на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи.

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#политика
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#сво
#путин
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Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться
04 декабря 2023, 21:51

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Российский лидер отметил, что на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи. Путин подчеркнул, что желание страны, чтобы люди, которые проживают на ее территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку государства пребывания является законным.

Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии.

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#лидер
#люди
#днр
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#россия
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Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин: выход России из международных институтов не означает игнорирование прав
04 декабря 2023, 21:36

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства отметил, что Россия готова к сотрудничеству для создания равной и справедливой системы обеспечения прав человека. По его мнению, «гражданские институты из-за своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в данной сфере».

Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Президент добавил, что в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. 

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#россия
#президент
#днр
#путин
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Путин заявил о русофобии на Западе
Путин: контролируемые Западом институты прав человека демонстрируют русофобию
04 декабря 2023, 21:09

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По мнению президента РФ, в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР. Путин заключил, что в данных структурах не только не замечают, но и поощряют всякое проявление русофобии. 

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

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#россия
#саммит
#ес
#путин
#сша
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Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС
04 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, передает агентство Reuters.
Напомним, миссия ЕС EUCAP Sahel Niger была учреждена в 2012 году. По данным внешнеполитической службы Европейского союза, ее цель заключалась в укреплении сектора внутренней безопасности Нигера и его способности бороться со множеством угроз.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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#санкции
#саммит
#евросоюз
#нигер
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СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
Reuters: на саммите ЕС решат начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве
04 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/sinonimas

Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что на предстоящем саммите также могут предоставить Грузии статус кандидата при условии соблюдения необходимых условий.

Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

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#сша
#украина
#ес
#ек
#переговоры
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Посол ФРГ в РФ Ламбсдорфф: У Запада нет цели воевать до «последнего украинца»
04 декабря 2023, 19:32

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

По словам Александра Ламбсдорфф, Запад стремится найти способ мирного урегулирования украинского конфликта.
Решение должны поддержать обе стороны, пишет SHOT. 

Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что, если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского.

В данный момент остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников.

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#фрг
#германия
#новости
#политика
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Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию
04 декабря 2023, 19:30

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом SHOT рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Сообщается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными. По словам помощника президента, российская сторона считает их очень важными.

Ранее посол Сергей Козлов рассказал о расширении военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии. Сергей Козлов предполагает, что Эр-Рияда заинтересован в поиске партнёров из-за угроз, которые исходят от США.

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#переговоры
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#владимир путин
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