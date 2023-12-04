Салливан: США не обсуждают вопрос о размещении палестинцев из Газы

Фото: iStock/Jon Rehg
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 4 декабря, заявил, что в настоящее время вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах не обсуждается.
«Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется», — ответил Салливан на вопрос о возможности подобных переговоров.
Читайте также:
WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха
В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ
СМИ: Саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
Диана Аванесян