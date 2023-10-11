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Салливан: США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России

11 октября 2023, 03:11
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Помощник президента США по набезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам гораздо выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — цитирует агентство слова Салливана.

Помощник Байдена добавил, что США из-за риска эскалации с Россией не откажутся от помощи Киеву.

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#конфликт
#россия
#украина
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Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» по палестино-израильскому конфликту
Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации по конфликту в Израиле
11 октября 2023, 03:26

Фото: nasa.gov

Американский предприниматель и владелец социальной сети X (бывшей Twitter) Илон Маск отреагировал на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, касающееся израильско-палестинского конфликта.
В своем аккаунте он отметил, что политика их соцсети заключается в обеспечении открытости и прозрачности, и что данный подход, насколько ему известно, поддерживается Европейским союзом (ЕС).

Илон Маск также попросил Тьерри Бретона предоставить конкретные примеры нарушений, о которых тот упомянул, и выразил мнение, что общественность должна быть в курсе подобной информации и принимать решения на основе фактов.

В ответ на это замечание Бретон указал, что Маску известны все жалобы пользователей относительно фейкового контента в социальной сети.

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Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении неуместны
11 октября 2023, 03:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Об этом пишет РИА Новости.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — цитирует агентство слова Пашиняна.

Он отметил, что за последние 30 лет возникало множество проблем с ввозом в Россию армянской продукции, и добавил, что они не имеют политического контекста и в настоящее время решены.

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#армения
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«Будет война»: Илон Маск дал мрачный прогноз для Евросоюза
Илон Маск: Миграционная политика ЕС делает гражданскую войну неизбежной
11 октября 2023, 02:05

Фото: РИА Новости

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что современная политика Евросоюза и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в европейских странах неизбежной. Об этом он написал в соцсети X.
Таким образом Маск отреагировал на критику со стороны политического обозревателя из Великобритании Константина Кисина европейских стран, которые открывают границы для людей с иными ценностями и демонизируют политиков, выступающих против этого.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — говорится в публикации.

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Против Израиля открыли второй фронт
Эксперт JISS Инбар: «Хезболла» фактически открыла второй фронт против Израиля
11 октября 2023, 01:46

Фото: iStock/Gilnature

По мнению профессора и президента Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраима Инбара, ливанское движение «Хезболла» уже фактически открыло второй фронт на севере Израиля.
В настоящее время ситуация на этом направлении оценивается как относительно спокойная, но существует потенциал для обострения в любой момент. Инбар подчеркнул, что Израиль предпринимает меры для предотвращения активного вовлечения «Хезболлы» в вооруженный конфликт.

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Военный аналитик Джерелиевский: Запад пытается заморозить конфликт на Украине
11 октября 2023, 01:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что западные страны на фоне эскалации на Ближнем Востоке пытаются заморозить конфликт на Украине. Об этом пишет URA.RU.
Специалист отметил, что израильские системы ПВО истощены. Из-за этого вооружения, которые аккумулировалось на польских базах для передачи ВСУ, теперь отправляют на Ближний Восток.

Кроме того, Джерелиевский выразил сомнение, что западные союзники совсем бросят Украину.

«Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам «Минск-3», — цитирует издание слова эксперта.

Он также допустил, что Запад пойдёт на огромные территориальные уступки, иначе партнёры Киева будут «переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле».

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В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов
ЦАХАЛ: США доставили в Израиль первую с начала эскалации партию боеприпасов
11 октября 2023, 00:41

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

По информации, предоставленной пресс-службой Армии обороны Израиля, в страну прибыл первый самолет с американскими боеприпасами с момента начала обострения конфликта, передает РИА Новости.
Самолет приземлился вечером на Набатимской военной базе. Эти современные боеприпасы предназначены для возможности нанесения существенных ударов и создания дополнительных возможностей.

В сообщении также выразили признательность за поддержку со стороны Соединенных Штатов, а также за помощь ЦАХАЛ (Израильская оборонительная армия) и всего государства Израиль в этот сложный период.

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В Израиле погиб бывший советский ученый
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
11 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/Motortion

81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга стали жертвами атаки боевиков ХАМАС в израильском городе Офаким. Трагический инцидент произошел 7 октября, когда супруги находились дома, написал бывший коллега академика Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.
Сергей Гредескул с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте Украинской ССР, а затем с 1972 по 1991 год — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина. Совместно с выдающимися советскими учеными Ильей Лифшицем и Львом Пастуром, он написал монографию под названием «Введение в теорию неупорядоченных систем» и также опубликовал около ста научных статей. Гредескул был лауреатом Государственной премии Украинской Советской Социалистической Республики. С 1991 года и до выхода на пенсию несколько лет назад, он преподавал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.

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Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец Джеральд Форд прибыл в восточную часть Средиземного моря
11 октября 2023, 00:27

Фото: iStock/TebNad

Согласно сообщению от Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник.
Официальное заявление военных указывает на то, что авианосная ударная группа, представленная авианосцем ВМС США «Джеральд Форд», была размещена в этом регионе с целью предотвращения ухудшения обстановки и ограничения возможных действий сторон, стремящихся усугубить конфликт или расширить его географию.

Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.

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Российская фигуристка рассказала о переставшей кормить ее матери
Фигуристка Худайбердиева заявила, что мама перестала ее кормить в детстве
10 октября 2023, 23:30

Фото: iStock/proBAKSTER

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала в интервью YouTube-каналу Okko Спорт о своей борьбе с расстройством пищевого поведения.
Спортсменка заявила, что ее родители начали ограничивать ее в еде еще с детства.

«Мне сказали, что у меня плохая наследственность, что я в 12 лет буду такой же по размерам, как и моя мама. Моя мама — крупная женщина. Она испугалась и перестала меня кормить», — вспомнила она.
Худайбердиева также отметила, что ей было сложно справиться с проблемой, которая возникла из-за неправильного питания.

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Дуэт является чемпионами России в 2023 году и бронзовыми призерами турнира 2022 года.

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