Салливан: США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России

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Помощник президента США по набезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам гораздо выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — цитирует агентство слова Салливана.
Помощник Байдена добавил, что США из-за риска эскалации с Россией не откажутся от помощи Киеву.
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