Салливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд помощи

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Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует телеканал CBS.
По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле. У вашингтонской администрации для этого имеется всё необходимое, включая боеприпасы, однако нужно разрешение на финансирование от Конгресса США.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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«Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе», — отметил Салливан (цитата по ТАСС).
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Артем Путинцев