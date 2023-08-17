Самая большая школа Подмосковья готова к открытию 1 сентября

Фото: Главгосстройнадзор МО
Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверять ход завершения строительства школы на 2,2 тыс учащихся на территории ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пятиэтажное здание площадью 30 тыс кв м начали стоить два года назад. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории. При соответствии объекта всем требованиям проектной документации, будет выдан итоговый документ», – говорится в сообщении.Школа будет оснащена по современным стандартам. Обустраиваются актовый зал, пищеблок, библиотека с IT-зоной, мастерские, просторные учебные кабинеты, четыре спортзала. На территории оборудуют стадион с футбольным полем.
«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.
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Лора Луганская