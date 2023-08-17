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Самая большая школа Подмосковья готова к открытию 1 сентября

17 августа 2023, 21:26

Фото: Главгосстройнадзор МО

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверять ход завершения строительства школы на 2,2 тыс учащихся на территории ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пятиэтажное здание площадью 30 тыс кв м начали стоить два года назад. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории. При соответствии объекта всем требованиям проектной документации, будет выдан итоговый документ», – говорится в сообщении.
Школа будет оснащена по современным стандартам. Обустраиваются актовый зал, пищеблок, библиотека с IT-зоной, мастерские, просторные учебные кабинеты, четыре спортзала. На территории оборудуют стадион с футбольным полем.


В старших классах планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям.

«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.

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#гусарская баллада
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#одинцово
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Лукашенко заявил, что у Путина нет имперских замашек
Лукашенко: У Путина нет имперских замашек в отношении Украины и Белоруссии
17 августа 2023, 21:46

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также заявил, что ​у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин.

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#александр лукашенко
#владимир путин
#украина
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Лукашенко рассказал, будет ли участвовать в следующих президентских выборах в 2025 году
17 августа 2023, 20:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё не принял решение об участии в президентских выборах в республике в 2025 году. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Он объяснил это тем, что сейчас есть более важные проблемы, которые требуют немедленного решения. По его словам, когда придёт нужное время, он обязательно примет окончательное решение.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России станет её нынешний глава Владимир Путин. Такая уверенность белорусского лидера связана с тем, что, по его мнению, у Путина нет конкурентов, которые достигли бы такого же высокого уровня.

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#александр лукашенко
#выборы
#белоруссия
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Путин заявил о впечатляющих успехах Москвы в сфере современного транспорта
Путин: Москва добилась впечатляющих результатов в сфере современного транспорта
17 августа 2023, 20:49

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта, заявил, что за последние десять лет Москве удалось добиться впечатляющих результатов в сфере современного транспорта.
«Для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергей Семеновичем (Собяниным) об этом говорили сегодня, еще совсем недавно все это казалось практически недостижимой целью. Но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин удивился, что российские автобусы не имеют срока службы. Он также отметил, что, зачастую, заработные платы водителей гораздо ниже средних по региону. По мнению президента, престиж такой важной профессии необходимо восстанавливать, так как в связи с этим обстоятельством могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.

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#владимир путин
#транспорт
#москва
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Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой Россия все еще не взяла Киев
Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв
17 августа 2023, 20:38

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой ВС РФ еще не взяли Киев, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«У нас с Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: «Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также напомнил, что Вооруженным силам РФ уже удавалось дойти до окраины Киева, однако, они повернули назад. При этом, никакого сопротивления армия Зеленского не оказывала, ее под Киевом попросту не было, подытожил Лукашенко.

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#александр лукашенко
#владимир зеленский
#владимир путин
#киев
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Лукашенко раскрыл, где был Зеленский во время подхода ВС РФ к Киеву
17 августа 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сидел в погребе в момент, когда российские войска подошли к Киеву.
«Российские войска ушли оттуда, и никакой Зеленский там ничего не отражал (атаки). У него войск там фактически не было, а те, которые были, уже наполовину точно были не его. Они не хотели погибать. <…> И Путин потом отвёл войска, а как Зеленский защитил? Он что, разбил российскую армию? Нет! Зря вы описываете его подвиг, которого там не было. Путин отвёл войска от Киева. <…> А Зеленский сидел в погребе в это время!», — сказал Лукашенко в беседе с журналисткой Дианой Панченко.

До этого, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.

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#александр лукашенко
#вс рф
#зеленский
#путин
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Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие на форуме «Армия-2023»
17 августа 2023, 20:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Министр национальной обороны и по делам ветеранов африканского государства Бурунди Ален Трибер Мутабази высоко оценил новейшие разработки военной техники в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В кулуарах форума «Армия-2023» Мутабази заявил, что российская боевая техника имеет высокое качество, проста в управлении и доступна по цене.

Отдельно министр обороны Бурунди оценил пехотное оружие для ведения боевых действий в горах и джунглях.

В беседе с РИА Новости Мутабази отметил, что Россия сотрудничает с африканскими странами и в сфере обороны, поэтому осуществляются поставки российского вооружения в том числе и в Бурунди.

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#россия
#оружие
#армия
#техника
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Лукашенко: «С территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины»
17 августа 2023, 20:07

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.
«Да, с территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского», — приводит ТАСС слова Лукашенко из его интервью.

До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России. Так, по его мнению, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска. Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска.

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#александр лукашенко
#вс рф
#белоруссия
#россия
#украина
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Белоруссия готова применить весь арсенал ядерного оружия
Лукашенко заявил, что Белоруссия применит ТЯО в случае агрессии против Минска
17 августа 2023, 20:05

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РБ готова применить ТЯО, в случае агрессии против Минска, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Если против Минска будет акт агрессии, мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу. 

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники. При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#ядерное оружие
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Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России
Лукашенко: Следующим президентом России станет Путин
17 августа 2023, 19:56

Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
По мнению президента Белоруссии, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска. Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии.

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