«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Конфликт между Израилем и Палестиной, продолжающийся на протяжении 75 лет, вновь перешел в фазу активного военного противостояния. Обострение кризиса на Ближнем Востоке к 2024 году предвидел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Что предсказал Израилю политик, какие его прогнозы уже сбылись и о чем еще предупреждал Жириновский, расскажет Редакция «Радио 1».
Предсказания Жириновского про Израиль
Владимир Жириновский один из тех политиков, цитируемость которых не снижается даже после смерти. О событиях, которые развернулись на Ближнем Востоке на днях, Жириновский говорил еще в 2019 году. Тогда его словам не было придано достаточного значения, а когда предсказания сбылись, кадры из его интервью, в котором он рассуждал о будущем Израиля, стали широко обсуждаться общественностью.
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Согласно предсказанию Жириновского, в 2024 году конфликт на Ближнем Востоке обострится и все забудут об Украине, так как основные события развернутся в Иране.
«Речь идет о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предсказывал Жириновский.
Кремль отреагировал на пророчество Жириновского
На заявление политика, славящегося своими экстравагантными выступлениями, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз Жириновского о событиях на Дальнем Востоке и заявил, что его слова стали результатом точного анализа. Спикер Кремля пояснил, что политик прежде делал много различных заявлений, и все они содержали точный анализ каких-либо политических событий. Песков также выразил озабоченность палестино-израильским конфликтом и отметил опасность разрастания противоборства.
Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прогнозы Жириновского и заявил, что политик мог заглянуть в будущее в силу своего интеллекта. По словам Слуцкого, очередной прогноз Жириновского уже сбылся. Пророчество основано на глубоких знаниях политических процессов и нюансов ближневосточной политики, подытожил Слуцкий в беседе с изданием KP.RU.
Какие предсказания Жириновского сбылись
Одним из известнейших предсказаний политика стало его заявление о начале специальной военной операции в 2022 году. Об этом Жириновский заявил в декабре 2021 года. Политик ошибся всего на два дня, назвав датой начала проведения СВО 22 февраля. Кроме того, политик предсказал частичную мобилизацию в России. Об этом он заявил еще в 2015 году в программе Петра Толстого на Первом канале.
«Всё, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Всё будет развалено», — заявил политик.
В 2019 году Жириновский предсказал крах Украине. В ходе телевизионного эфира он заявил, что выборы в 2024 году на Украине не состоятся, потому что «не будет страны под названием Украина». Согласно предсказанию политика, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, огромное число беженцев отправится на Украину, с чем страна справиться не сможет.
Политик также спрогнозировал подорожание энергоресурсов, которое произошло вскоре после начала СВО. Он обратился к Западу еще в 2006 году и заявил, что они будут платить за газ тысячу евро.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Политик также предсказал убийство государственного деятеля Бориса Немцова и собственные похороны.
«Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!», — предсказывал политик.Рассуждая о процессе собственных похорон, Жириновский заявил, что прощание с ним пройдет в колонном зале, а попрощаться с ним приедут люди со всей страны.
«Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила Ельцина. Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — пророчил Жириновский в 2014 году.Политик также предсказывал наступление мощной торговой войны, которая перерастет в горячую. Жириновский заявил, что США падет, а Россия и Китай продолжат сотрудничество. Крах Европе Жириновский предрекал в 2016 году. Политик заявил, что континент будет разрушен через 20-30 лет.
«Европейцев затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Европе конец — не завтра, но через 20–30 лет» — предсказывал Жириновский.
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