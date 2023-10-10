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«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке

Пророчества Жириновского на 2023 год и какие его прогнозы уже сбылись
10 октября 2023, 13:42
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Конфликт между Израилем и Палестиной, продолжающийся на протяжении 75 лет, вновь перешел в фазу активного военного противостояния. Обострение кризиса на Ближнем Востоке к 2024 году предвидел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Что предсказал Израилю политик, какие его прогнозы уже сбылись и о чем еще предупреждал Жириновский, расскажет Редакция «Радио 1».

Предсказания Жириновского про Израиль


Владимир Жириновский один из тех политиков, цитируемость которых не снижается даже после смерти. О событиях, которые развернулись на Ближнем Востоке на днях, Жириновский говорил еще в 2019 году. Тогда его словам не было придано достаточного значения, а когда предсказания сбылись, кадры из его интервью, в котором он рассуждал о будущем Израиля, стали широко обсуждаться общественностью.

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Согласно предсказанию Жириновского, в 2024 году конфликт на Ближнем Востоке обострится и все забудут об Украине, так как основные события развернутся в Иране.

«Речь идет о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предсказывал Жириновский.

Кремль отреагировал на пророчество Жириновского


На заявление политика, славящегося своими экстравагантными выступлениями, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз Жириновского о событиях на Дальнем Востоке и заявил, что его слова стали результатом точного анализа. Спикер Кремля пояснил, что политик прежде делал много различных заявлений, и все они содержали точный анализ каких-либо политических событий. Песков также выразил озабоченность палестино-израильским конфликтом и отметил опасность разрастания противоборства.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прогнозы Жириновского и заявил, что политик мог заглянуть в будущее в силу своего интеллекта. По словам Слуцкого, очередной прогноз Жириновского уже сбылся. Пророчество основано на глубоких знаниях политических процессов и нюансов ближневосточной политики, подытожил Слуцкий в беседе с изданием KP.RU.

Какие предсказания Жириновского сбылись


Одним из известнейших предсказаний политика стало его заявление о начале специальной военной операции в 2022 году. Об этом Жириновский заявил в декабре 2021 года. Политик ошибся всего на два дня, назвав датой начала проведения СВО 22 февраля. Кроме того, политик предсказал частичную мобилизацию в России. Об этом он заявил еще в 2015 году в программе Петра Толстого на Первом канале.

«Всё, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Всё будет развалено», — заявил политик.

В 2019 году Жириновский предсказал крах Украине. В ходе телевизионного эфира он заявил, что выборы в 2024 году на Украине не состоятся, потому что «не будет страны под названием Украина». Согласно предсказанию политика, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, огромное число беженцев отправится на Украину, с чем страна справиться не сможет.

Политик также спрогнозировал подорожание энергоресурсов, которое произошло вскоре после начала СВО. Он обратился к Западу еще в 2006 году и заявил, что они будут платить за газ тысячу евро.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Политик также предсказал убийство государственного деятеля Бориса Немцова и собственные похороны.

«Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!», — предсказывал политик.
Рассуждая о процессе собственных похорон, Жириновский заявил, что прощание с ним пройдет в колонном зале, а попрощаться с ним приедут люди со всей страны.

«Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила Ельцина. Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу», — пророчил Жириновский в 2014 году.
Политик также предсказывал наступление мощной торговой войны, которая перерастет в горячую. Жириновский заявил, что США падет, а Россия и Китай продолжат сотрудничество. Крах Европе Жириновский предрекал в 2016 году. Политик заявил, что континент будет разрушен через 20-30 лет.

«Европейцев затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Европе конец — не завтра, но через 20–30 лет» — предсказывал Жириновский.

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В Еврокомиссии заявили, что продолжат выплаты Палестине
Еврокомиссия продолжит выплаты Палестине, пока пересматривают программы помощи
10 октября 2023, 14:03

Фото: istock / Diy1

Европейская комиссия продолжит реализовывать все запланированные выплаты Палестине, до тех пор пока ЕК пересматривает программы оказания помощи. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, его слова передает ТАСС.

«Не будет заморозки выплат сейчас. Еврокомиссия может в будущем на основании пересмотра программ принять меры, но мы пока не на этой стадии. А тем временем мы не замораживаем выплаты», — сказал Мамер.
Так он опроверг заявление европейского комиссара по расширению и политике соседства Оливера Варгейи про то, что все выплаты Палестине якобы замораживаются.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета Евросоюза в Омане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ек
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В МИД выразили готовность к консультации с «ближневосточным квартетом»
10 октября 2023, 14:03

Фото: iStock/shipov

Россия готова к работе и консультациями в рамках «ближневосточного квартета», однако, к этому не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время брифинга.
«Квартет по ближневосточному урегулированию» - это объединение Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта.

«Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия», - прокомментировал ситуацию Вершинин. 

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также отметил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. К тому же, по словам Лаврова, РФ готова будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать.

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#мид рф
#израиль
#хамас
#сектор газа
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В Институте космической политики назвали причину всех проблем России в космосе
10 октября 2023, 13:55

Фото: Telegram-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

На Международной космической станции (МКС) на российском модуле «Наука» произошла утечка из радиатора. О этом сообщили в «Роскосмосе».
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радио 1», что причин аварии может быть несколько. В частности, устаревшее оборудование или повреждение при установке радиатора.
«Сам радиатор старый, лет 10 назад был поставлен на МКС. Сейчас трудно выяснить, что там произошло. Но к каким-то тяжелым последствиям это не приведет, просто без радиатора меньше будут работать приборы на плоте “Наука”. Этот радиатор предназначен для охлаждения», – рассказал Иван Моисеев.
По словам специалиста, устаревшее оборудование – не единственная проблема России в космической области. Он подчеркнул, что в РФ постоянно снижается финансирование сферы, из-за чего снижается количество запусков.

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#мкс
#наука
#финансирование
#аварии
#роскосмос
#оборудование
#рф
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В ООН напомнили ХАМАС главный аспект международного права
Верховный комиссар ООН Тюрка призвал ХАМАС освободить всех гражданских из плена
10 октября 2023, 13:55

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выпустил заявление, в котором призвал ХАМАС незамедлительно освободить из плена всех гражданских лиц.
«Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще находятся под стражей. Захват заложников запрещен международным правом», - сообщается в тексте документа. 

Он также напомнил, что со всеми людьми, взятыми в плен как с палестинской, так и с израильской стороны, необходимо обращаться гуманно. 

Вчера представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Абу Обайда добавил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#оон
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Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии
10 октября 2023, 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое запланированное выступление в парламенте Румынии. Об этом сообщает агентство Agerpres, ссылаясь на источники в законодательном органе.
Напомним, Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом впервые с начала проведения специальной военной операции.


«Президент Украины Владимир Зеленский не выступит на пленарном заседании парламента с речью, запланированной на 17:00», - пишет агентство.

При этом по информации портала G4Media, выступление украинского лидера в ходе его визита в Бухарест было отменено парламентом Румынии. Подобное решение положительно принял ряд парламентариев, имеющих пророссийские взгляды.

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#президент
#операции
#владимир зеленский
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Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к событиям в Израиле
Песков: заявление о причастности России к событиям в Израиле не имеет оснований
10 октября 2023, 13:25

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли слова Владимира Зеленского о якобы причастности России к событиям в Израиле. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков добавил, что слова Зеленского не имеют под собой никаких оснований. Он также отметил, что конфликт между Израиле и Палестиной имеет очень глубокие корни и противоречия. Песков подчеркнул, что уже не все люди знают нюансы палестино-израильского противостояния.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#конфликт
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#ес
#песков
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Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на заседание Совета ЕС в Омане
10 октября 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины принять участие в экстренном заседании Совета Евросоюза в Омане. Об этом Боррель написал в социальной сети X.
Боррель отметил, что пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и палестинского министра Рияда аль-Малики для обсуждения эскалации израильско-палестинского конфликта и для предоставления точки зрения Палестинской национальной администрации. Сообщается, что часть министров будут участвовать в этой встрече удаленно.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#взрывы
#оон
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#израиль
#конфликт
#евросоюз
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США хотят повысить осведомлённость общества о помощи Штатов Украине и Белоруссии
10 октября 2023, 13:07

Фото: istockphoto.com/palinchakjr

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено нанять специалиста, который бы повысил уровень осведомлённости общества об американской помощи Украине и Белоруссии.
«Старший советник по коммуникациям будет ключевой фигурой группы руководителей старшего звена и отдела управления программой региональной миссии, основная задача которого — повышать осведомлённость общественности о помощи и поддержке, оказываемой США Украине и Белоруссии», — приводит RT тест соответствующего документа.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан на год с возможностью продления его до четырёх лет, а его зарплата составит $152 тыс. в год.

В то же время сенатор США от штата Миссури республиканец Джош Хоули призвал усилить финансовую помощь Израилю, перенаправив ему помощь, запланированную для Украины. Как передают argumenti.ru, в своих соцсетях он пояснил, что сейчас Израиль нуждается в деньгах больше, чем Украина, так как существует прямая «экзистенциальная угроза».

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#сша
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#украина
#белоруссия
#политика
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Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии
Лукашенко заявил о стремлении Запада разорвать единство России и Белоруссии
10 октября 2023, 13:05

Фото: istockphoto / Oleksandr Filon

Запад охотно пытается разорвать отношения России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
На встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, глава Белоруссии отметил, что единство не нарушено, но просто не будет. По словам Лукашенко, о планах Западных стран предупреждают спецслужба и разведка. 

Ранее Лукашенко заявил, что республика необходима России как никогда, потому что Белоруссия имеет больше технологические возможности. Страна сохранила промышленных гигантов, уточнил Лукашенко.

Также, Александр Лукашенко во время визита на учебный объект Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области заявил, что у США и Евросоюза нет взаимопонимания по конфликту на Украине. 

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США хотят повысить осведомлённость общества о помощи Штатов Украине и Белоруссии. 

Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины. 

ХАМАС применили украинскую тактику против Израиля. 
#сша
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#песков
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