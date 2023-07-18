Фото: iStock/sinonimas
Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине.
Однако, одна страна не согласилась с параграфом, из-за чего к единогласному решению прийти не удалось. Председатель совета подчеркнул, что ЕС продолжит выступать в защиту интересов Украины на всех предстоящих саммитах. Он также отметил успех прошедших переговоров, несмотря на отсутствие общего решения по украинскому вопросу.
Читайте также:
Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
ЕС выпустит закон об увеличении производства боеприпасов
Анастасия Крестьянова