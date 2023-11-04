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Самолет Байдена сломался при посадке

Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн
04 ноября 2023, 03:09
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Самолет, на борту которого находился президент США Джо Байден и его супруга Джилл, столкнулся с небольшой технической неисправностью при приземлении в штате Мэн в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.

«По прилету в штат Мэн возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием самолета. Для дальнейшего полета в штат Делавэр будет использован другой воздушный лайнер», - ​говорится в заявлении Белого дома.
Байден и его супруга отправились из Вашингтона в город Льюистон в штате Мэн, где 25 октября произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 18 человек, а еще 13 получили ранения.

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#байден
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В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов
WP: в Вашингтоне задержали более 50 участников протеста в офисах сенаторов
04 ноября 2023, 03:33

Фото: iStock/tupungato

Более 50 активистов были задержаны в Вашингтоне после того, как они проникли в офисы сенаторов США и требовали прекращения огня в секторе Газа, сообщает газета «Washington Post», ссылаясь на информацию полиции.
Ранее активисты из антивоенного движения Codepink объявили о проведении акции, в рамках которой они вломились в офисы нескольких сенаторов США, демонстрируя флаги Палестины.

Издание уточнило, что «52 человека были задержаны и обвинены в незаконных протестах, проведенных на территории Капитолия».

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#скорость
#дом
#законопроект
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Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев
04 ноября 2023, 02:42

Фото: iStock/goglik8

Соединенные Штаты потребовали от Израиля объяснений после атаки на лагерь беженцев в Джабалии, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.
«Администрация Байдена попросила Израиль предоставить подробные разъяснения относительно мотивов и процесса, который привел к последней атаке на лагерь беженцев в Джабалии на севере сектора Газа», - заявил источник.
Также США призвали Израиль принять все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако, как отмечает Politico, Израиль кажется несколько независимым в этом вопросе, продолжая свои действия в соответствии с собственной позицией.

По информации издания, члены Демократической партии в США начали обсуждать возможность проведения расследования в отношении соблюдения прав человека в действиях Израиля и возможных мер наказания.

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#сша
#скорость
#израиль
#мид
#администрация
#меры
#лагерь
#рф
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Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на «скорые» в секторе Газа
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атак на машины скорой помощи в секторе Газа
04 ноября 2023, 00:56

Фото: iStock/olrat

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свое потрясение отчетами об атаках на автомобили скорой помощи в районе Газа и призвал к постоянной защите медицинских работников и их пациентов.
«Глубоко потрясен сообщениями о нападениях на машины, которые эвакуируют пациентов, неподалеку от больницы Эш-Шифа в Газе, что привело к жертвам, раненым и разрушениям. Мы повторяем: пациенты, медицинские работники, учреждения и автомобили скорой помощи всегда должны быть под защитой», — написал он в социальных сетях.
Гебрейесус также снова призвал к немедленному прекращению огня.

В пятницу Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, которая, по их данным, использовалась членами палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли несколько бойцов.

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#автомобили
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#больницы
#пациенты
#работники
#машины
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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днем народного единства
04 ноября 2023, 00:31

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, пребывающие на борту Международной космической станции, передали поздравления своим соотечественникам в связи с Днем народного единства. Видеоролик с этим поздравлением был опубликован пресс-службой «Роскосмоса», передает РИА Новости.
«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, искренне поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник особенно дорог каждому гражданину нашей страны, тем, кто нежно уважает свою Родину, кто хранит и уважает ее богатое наследие, и усердно работает во имя укрепления и процветания России», ​- заявил Кононенко.
Чуб напомнил, что День народного единства уходит своими корнями в глубокую историю. Он подчеркнул, что в XVII веке, народы России объединились в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сумели объединиться и дать отпор захватчикам, защитив суверенитет государства, «освободив нашу Родину от оккупантов, восстановив власть, возродив и укрепив нашу страну».

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#космонавты
#станции
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ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улицах среди руин
04 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Roman Novitskii

Женщины в секторе Газа сталкиваются с крайне неблагоприятными условиями при родах, сообщили на сайте ООН.
Отмечается, что они вынуждены рожать среди развалин на улице, в разрушенных больницах или в переполненных центрах для беженцев с недостаточными санитарными условиями. Эти факты содержатся в совместном заявлении, опубликованном Детским фондом ООН, Всемирной организацией здравоохранения и БАПОР ООН.

В документе также говорится, что многие женщины вынуждены рожать в убежищах, в своих домах, среди обломков на улицах или в переполненных медицинских учреждениях, где условия гигиенической безопасности ухудшаются, а риск заражения и осложнений в медицинском плане увеличивается. Такая ситуация обусловлена закрытием 14 больниц и 45 центров первичной медицинской помощи.

Согласно заявлению, даже медицинские учреждения подвергаются обстрелам. К примеру, 1 ноября произошел обстрел важного родильного отделения больницы Аль-Хило. Документ также предостерегает о том, что в среднем в день в секторе Газа рожают 180 женщин, из которых у 15% могут возникнуть осложнения во время беременности или родов, требующие дополнительной медицинской помощи.

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#женщины
#больницы
#оон
#обстрел
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Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств
Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств для евроинтеграции Украины
03 ноября 2023, 23:47

Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, что считается необходимым шагом для начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.
Речь идет о законе № 9610, который внес изменения в действующий закон «О национальных меньшинствах (сообществах)» и был одобрен Верховной радой еще 21 сентября. По данным украинского издания «Страна.ua», главное изменение заключается в том, что данная нормативная инициатива не распространяется на русскоязычное население.

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что переделанный законопроект, учтя рекомендации Венецианской комиссии, создает необходимые условия для соблюдения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и соответствует требованиям для получения Украиной статуса полноправного члена Европейского союза.

«Мы выполнили еще один из критериев нашего евроинтеграционного пути. Сегодня я подписал важный закон о национальных сообществах», — подчеркнул Зеленский в видеозаявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
Тем не менее, на официальном веб-сайте Верховной рады на момент написания данного сообщения не было подтверждающей информации о подписании данного закона. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Рады, закон был направлен на подпись Президенту Украины 26 сентября 2023 года.

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#путин
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Украинскую беженку арестовали в США за жестокое избиение 3-летнего сына
CBS: украинскую беженку арестовали в США за избиение малолетнего сына
03 ноября 2023, 23:39

Фото: iStock/globalmoments

Женщину, родившуюся в Украине, арестовали в американском штате Флорида по обвинению в жестоком обращении с трехлетним сыном, как сообщает телеканал CBS.
«Женщина из Южной Флориды была обвинена после того, как ее запечатлели на камере наблюдения, как она избивала своего трехлетнего сына и бросала его на пол», — говорится в официальном заявлении.
Юлия Сторожук утверждает, что это был «единичный случай», когда она прибегла к физическому воздействию на своего ребенка. Ей был предоставлен залог в размере 5000 долларов, и ей запретили контактировать со своим сыном.

Сторожук сообщила суду, что приехала в южную Флориду год назад из-за конфликта на Украине и работала бортпроводницей.

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#сочи
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Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли
WAFA: в Газе десятки человек погибли в лагере для беженцев при ударах Израиля
03 ноября 2023, 23:18

Фото: IStock/John Theodor

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, которая служила убежищем для беженцев. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о десятках жертв.
«Воздушные атаки оккупантов разрушили Усаму бен Заида школу, где жили тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, приведя к гибели и ранению десятков людей», — говорится в публикации.
Это учебное заведение предоставляло убежище для людей через Агентство ООН по делам палестинских беженцев и помощи работе (БАПОР).

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#израиль
#дрон
#оон
#удар
#рф
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Стал известен самый главный конкурент Зеленского на президентских выборах
«Страна.ua»: Залужный может сместить Зеленского с поста президента Украины
03 ноября 2023, 22:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может сместить с поста президента Украины нынешнего главу государства Владимира Зеленского, об этом пишет «Страна.ua».
«Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist о проблемах с украинским наступлением и о тупике на фронте, а также вышедший чуть ранее материал в издании Time о разногласиях между Владимиром Зеленским, его окружением и военными о стратегии войны вновь породили в политических кругах Украины обсуждение якобы намерений Залужного пойти в президенты», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

По мнению журналиста, две эти статьи появились отнюдь не случайно. С помощью них общественности прямо продемонстрировали колоссальную разницу между признающим ошибки залужным и упивающимся властью Зеленским. 

Напомним, в статье для журнала Time её автор Саймон Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.

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