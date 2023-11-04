Самолет Байдена сломался при посадке

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Самолет, на борту которого находился президент США Джо Байден и его супруга Джилл, столкнулся с небольшой технической неисправностью при приземлении в штате Мэн в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.
«По прилету в штат Мэн возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием самолета. Для дальнейшего полета в штат Делавэр будет использован другой воздушный лайнер», - говорится в заявлении Белого дома.Байден и его супруга отправились из Вашингтона в город Льюистон в штате Мэн, где 25 октября произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 18 человек, а еще 13 получили ранения.
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Артем Кузьмин