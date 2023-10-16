Самолет-разведчик U-25 засекли у северных границ России

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Радары российских средств противовоздушной обороны зафиксировали пролет самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря. Это уже четвертый иностранный борт-шпион, замеченный вблизи российских границ за последние две недели.
На этот раз U-25 летел вдоль российской границы на высоте 1,7 тысячи метров, предположительно проводя аэрофотосъемку. Затем Самолет поднялся на высоту 7,4 тысячи метров и исчез с радаров. Истребители-перехватчики в воздух поднимать не стали, так как угрозы нарушения государственной границы РФ не было.
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Александр Бойцов