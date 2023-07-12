Самолёт ВВС Норвегии обнаружили у границы России

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Самолёт ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства России сегодня обнаружили объект, приближающийся к границе страны. На место был выслан истребитель МиГ-31, экипаж которого идентифицировал судно как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
В центре уточнили, что при приближении российского истребителя норвежский самолёт сменил траекторию движения и улетел от границы России.
Кроме того, в Национальном центре отметили, что полёт российского истребителя совершался строго с соблюдением международных правил использования воздушного пространства.
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В центре уточнили, что при приближении российского истребителя норвежский самолёт сменил траекторию движения и улетел от границы России.
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Анастасия Чинкова