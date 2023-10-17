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Самоуверенность, хамство и отсутствие профессионализма президента Украины Владимира Зеленского продолжает выводить из себя западных партнеров, написала украинская журналистка Юлия Самаева в статье для «Зеркало недели».
«Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание», - прокомментировала ситуацию Самаева.
Напомним, ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» показали кадры беседы министра иностранных дел с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Сергей Лавров привёл цитату сенатора Дианы Шошоакэ из Румынии. Она призвала не дать Зеленскому выступить в румынском парламенте.
«Он (Зеленский) достал, конечно, всех», - отметил Сергей Лавров.
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Евгения Парфентьева