Санду призвала выбрать европейские ценности взамен отношений с Россией

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Для продвижения европейских ценностей необходимо разорвать все связи с Россией. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала TV8.
«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями», — отметила Санду.
По ее словам, нужно либо верить в демократию и активно это демонстрировать, либо же это заканчивается одними разговорами.
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Элина Позднякова