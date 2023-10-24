Санкции и исчезновение: Востоковед раскрыла будущее Израиля после окончания конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас находится на грани своих возможностей. Об этом сообщают американские СМИ. Накануне Израиль заявил, что готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.