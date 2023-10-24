Санкции и исчезновение: Востоковед раскрыла будущее Израиля после окончания конфликта

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас находится на грани своих возможностей. Об этом сообщают американские СМИ. Накануне Израиль заявил, что готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся.
Политолог, востоковед Карине Геворгян рассказала «Радио 1», что в ближайшее время армии обменяются заложниками, но конфликт до конца не утихнет. После этого страны потребуют разбирательства, и на Израиль наложат санкции.
В последующем из Израиля начнут уезжать люди, уверена востоковед. Это приведёт к исчезновению страны.
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«В краткосрочной перспективе они порциями будут отпускать заложников, всё это будет тянуться, они время от времени будут бить артиллерией или самолётами, но это не означает, что все всё забудут и не означает, что всё прекратиться. После этого Турция и прочие потребуют международного разбирательства, выяснится, что некоторые удары были неизбирательны, на Израиль наложат санкции», — добавила она.
«Это вызовет отток израильского наседания в разные страны, включая нашу. И это будет означать некую деградацию государства Израиль, и в конечном итоге его исчезновение де-факто, а не де-юре. Это в среднесрочной перспективе», — добавила собеседница.Читайте также:
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Екатерина Шмакова