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Западные санкции оказывают мощное воздействие на развитие различных секторов российской промышленности, включая авиационную отрасль, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Западные санкции служат сильным стимулом для быстрого развития разнообразных сегментов российской промышленности, включая авиационную отрасль. В будущем, авиационная промышленность будет ориентирована на использование отечественных компонентов. К 2030 году Россия планирует производить более 140 ближнемагистральных самолетов, используя собственные технологии», - заявил Ульянов.После начала спецоперации России на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию. В результате этого, нарушение логистических цепочек привело к увеличению цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Официальные заявления из Москвы подчеркивали, что Россия готова справиться с этим санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну уже несколько лет и продолжает ужесточать.
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Артем Кузьмин