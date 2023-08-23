Саратовского политика Трухманову исключат из ЕР за высказывания о Путине

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В региональном отделении «Единой России» сообщили, что вопрос об исключении политика Юлии Трухмановой из ЕР из-за абсурдных и глупых высказываний о главе российского государства будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время.
Ранее политик из Саратова, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в социальной сети аудиозапись беседы с Трухмановой, в которой она обсуждает процесс приватизации в государстве и негативно оценивает деятельность Владимира Путина в 1990-е годы.
Отмечается, что Трухманова будет исключена из из партии и фракции.
Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований.
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Екатерина Коршунова