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Саратовского политика Трухманову исключат из ЕР за высказывания о Путине

23 августа 2023, 13:04

Фото: iStock/slexp880

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что вопрос об исключении политика Юлии Трухмановой из ЕР из-за абсурдных и глупых высказываний о главе российского государства будет рассмотрен на заседании саратовского политсовета партии в ближайшее время.
Ранее политик из Саратова, самовыдвиженец Дмитрий Липенский опубликовал в социальной сети аудиозапись беседы с Трухмановой, в которой она обсуждает процесс приватизации в государстве и негативно оценивает деятельность Владимира Путина в 1990-е годы.

Отмечается, что Трухманова будет исключена из из партии и фракции.


Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований.

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#выборы
#цик
#страны
#элла памфилова
#рф
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Моди: Индия поддерживает расширение БРИКС
23 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/NatanaelGinting

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Об этом Моди сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Во время председательства Индии мы определили БРИКС как группу, вырабатывающую гибкие, инклюзивные и коллективные решения. Семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее», — подчеркнул Моди.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Лидер КНР отметил, что страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития.

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#китай
#инновации
#мид
#будущее
#зеленский
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Путин: Россия ценит попытки коллег по БРИКС урегулировать украинский кризис
23 августа 2023, 13:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит попытки коллег по БРИКС мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которе принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. По словам российского лидера, Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее.

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#россия
#традиции
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#страны
#язык
#режим
#запад
#путин
#киев
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Путин призвал страны БРИКС расширять расчеты в нацвалютах и кооперацию
23 августа 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС к расширению счетов в нацвалютах и межбанковской кооперации. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
Ранее глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. 

Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.

Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.

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#банк
#операции
#поставки
#путин
#рф
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Путин назвал прекращение войны Киева против гражданских целью России на Украине
23 августа 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине обусловлены необходимостью положить конец войне, которую киевский режим развязал против мирных, а Запад ее поддержал. Об этом Путин сообщил, выступая на саммите БРИКС.
«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции и свой язык, свое будущее», — подчеркнул российский лидер.

Ранее глава российского государства на встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам. Путин заявил, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами, что является поразительным. Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна. 

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#люди
#поставки
#лнр
#путин
#киев
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США хотят следить за перемещением судов по базам данных морских портов
23 августа 2023, 12:54

Фото: istockphoto.com/Diy13

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США намерено заключить контракт с подрядчиком, который будет предоставлять информацию по международному движению судов, а также реестры их заходов в порты.
Такие меры планируют ввести для того, чтобы выявлять «угрозы» национальной безопасности, внешней политике или экономике США, а также координировать санкционную политику страны.

«Такие услуги необходимы, чтобы помочь Управлению по контролю за иностранными активами выполнять свою миссию по обеспечению применения экономических и торговых санкций сообразно внешней политике США и целям национальной безопасности в отношении заданных стран и режимов», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время стало известно, что командующий космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия предпринимала попытки подавить системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«Нам нужно проводить разведку в космосе. Мы собираемся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Такую связь сложнее перехватить. Мы сейчас видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь», – приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Салтцмена для The Washington Post.

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#сша
#судно
#база
#информация
#политика
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Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов
23 августа 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Об этом Памфилова сообщила на заседании ЦИК.
Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов. 

По словам Памфиловой, еще три кандидата выбыли после регистрации.

Напомним, ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.

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#выборы
#цик
#власть
#элла памфилова
#рф
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Подмосковные лесничие подарили Российскому музею леса редкий экспонат
23 августа 2023, 12:10

Фото: Комлесхоз МО

Филиал Мособллеса «Русский лес» передал Российскому музею леса интересный инструмент. Это измерительная вилка со счётчиком для таксации шведской фирмы Svensbyn. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Прибор позволяет делать перечёт древостоя на лесном участке одному человеку, без использования бумажных бланков. В сегодняшней практике он не используется. С музеем у нас давние хорошие отношения. Там с воодушевлением и благодарностью принял наш дар», – рассказал помощник участкового лесничего Михаил Шовкун.
6 сентября филиал «Русский лес» ГКУМО «Мособлес» отметит 60-летие. В этот день в 1963 году Главное управление лесного хозяйства и охраны леса при Совете министров РСФСР издало приказ «Об организации опытно-показательного лесхоза «Русский лес».
 
Много лет лесхоз был базой для испытания, внедрения новых методов хозяйствования и площадкой для обмена опытом во всесоюзном масштабе.
 
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#музей
#московская область
#подмосковье
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Зеленского поставили на место в эфире американского ТВ
Аналитик Робертс: США должны сократить поддержку Украины
23 августа 2023, 11:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявил, что США не стоит выделять Украине новый пакет финансовой помощи, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом он сообщил в эфире Fox News.
Робертс подчеркнул, что на данный момент Вашингтон слабее, чем раньше, по этой причине США «просто не могут позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Киева». Он также отметил, что  механизм выделения помощи Зеленскому должен быть более прозрачным.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов. Вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны. 

Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер».

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#сша
#страны
#боеприпасы
#вооружение
#байден
#блинкен
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Турция и ООН занялись подготовкой предложения для России по зерновой сделке
23 августа 2023, 09:26

Фото: iStock/MarianVejcik

Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Об этом РИА Новости сообщил источник, который участвует в переговорах. Собеседник агентства рассказал, что пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.
 
22 июля 2022 года Россия, Украина и Турция совместно с ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.
 
В Стамбуле подписали меморандум между РФ и ООН, предполагающий обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
 
17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделке из-за несоблюдения её интересов.

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#турция
#оон
#зерновая сделка
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