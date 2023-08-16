Саркози назвал идею Украины о возвращении Крыма иллюзией

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Идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Figaro.
«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», - прокомментировал ситуацию Саркози.
При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России. Это необходимо для окончательного закрытия вопроса с возвращением территорий Украине, считает Саркози.
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Евгения Парфентьева