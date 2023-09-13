Саркози: Отказ от диалога по Украине приведет к мировой войне

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В настоящее время отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта может привести к глобальной мировой войне. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
В интервью французскому телеканалу BFMTV он сказал, что видит только два варианта дальнейшего развития событий. Отказ от мирных переговоров может грозить Украине полным уничтожением. Мало того: при таком варианте планета может скатиться в тотальную войну, отметил экс-президент. Либо второй вариант: переговоры и мирное урегулирование конфликта.
Бывший французский президент и ранее призывал к переговорам по Украине, настаивая, что решить конфликт можно только мирным путем. Более того, он утверждал, что присоединение Украины к НАТО может усугубить положение дел на мировой арене. Также экс-глава Франции называл иллюзией возможность возвращения Крыма под власть Киева. Он напомнил, что полуостров до 1954 года входил в состав России. За подобные высказывания Саркози неоднократно подвергался критике со стороны западных политиков и СМИ.
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«Я считаю, что мы можем обсудить это с Путиным», — заявил Саркози.
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Александр Бойцов