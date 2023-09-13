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Саркози: Отказ от диалога по Украине приведет к мировой войне

13 сентября 2023, 14:17
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В настоящее время отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта может привести к глобальной мировой войне. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
В интервью французскому телеканалу BFMTV он сказал, что видит только два варианта дальнейшего развития событий. Отказ от мирных переговоров может грозить Украине полным уничтожением. Мало того: при таком варианте планета может скатиться в тотальную войну, отметил экс-президент. Либо второй вариант: переговоры и мирное урегулирование конфликта.

«Я считаю, что мы можем обсудить это с Путиным», — заявил Саркози.


Бывший французский президент и ранее призывал к переговорам по Украине, настаивая, что решить конфликт можно только мирным путем. Более того, он утверждал, что присоединение Украины к НАТО может усугубить положение дел на мировой арене. Также экс-глава Франции называл иллюзией возможность возвращения Крыма под власть Киева. Он напомнил, что полуостров до 1954 года входил в состав России. За подобные высказывания Саркози неоднократно подвергался критике со стороны западных политиков и СМИ.

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#франция
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Подоляк неумело оправдался за слова об интеллекте Индии и Китая
Подоляк обвинил Россию в искажении слов об интеллекте Индии и Китая
13 сентября 2023, 14:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного – так советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X.
Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами. При этом Подоляк упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.

«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это. Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. Но глобальный мир намного шире, чем даше самые содержательные региональные национальные интересы», - прокомментировал ситуацию советник. 

В то же время Подоляк, почему-то, не ответил на претензию Пекина. Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин обратился к Киеву с просьбой разъяснить слова о низком интеллектуальном потенциале их государства.

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#китай
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#турция
#михаил подоляк
#украина
#интеллект
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Путин раскрыл подробности дальнейшего пребывания Ким Чен Ына в России
Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре
13 сентября 2023, 14:13

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Амурской области отправится в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Об этом рассказал российский лидер.
«Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще едет в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника - и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке», - рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Во Владивостоке предусмотрена военная часть поездки, которая касается Министерства обороны России. Председателю КНДР продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, объяснил Путин.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устроил в честь северокорейского гостя.

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#россия
#президент
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР
Итоги встречи Путина с Ким Чен Ын: КНДР поддерживает СВО на Украине
13 сентября 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

На площадке космодрома Восточный в Амурской области завершилась личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, как прошли переговоры, что обсудили главы стран и как Северная Корея относится к СВО, читайте в материале «Радио 1».

Ким Чен Ын прибыл в Россию

 
12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Ким Чен Ын приехал на спецпоезде зеленого цвета с желтой полосой, который негласно называют «передвижной крепостью».
 

Почему Ким Чен Ын путешествует в основном на поезде?

 
По словам сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, северокорейский лидер предпочитает путешествовать на поездах, как это делал его отец Ким Чен Ир, который якобы страдал от боязни полетов. Однако, Ким Чен Ын использует для передвижений самолеты, но отдает им предпочтение редко.

                                                                                                    Фото: РИА Новости/Павел Быркин

Бронепоезд, на котором глава КНДР прибыл в Россию оснащен встроенным вооружением, пуленепробиваемыми стеклами и системами защиты от бомб. Поезд сопровождает охрана, а перед остановками на станциях, железнодорожные линии обесточиваются, чтобы создать помехи другим локомотивам.  Кроме различного замаскированного вооружения в вагонах перевозятся автомобиль и небольшой вертолет для экстренной эвакуации. Из-за значительной массы спецсостава, его скорость не превышает 60 км/ч.

 

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

 
К вагону состава, на котором северокорейский лидер прибыл в Россию подали трап с красной дорожкой. По обеим сторонам трапа стоял почетный караул. Глава КНДР прибыл совместно с делегацией, которая вскоре после прибытия отправилась на встречу с российскими коллегами.

На протяжении длительного времени, место проведения переговоров лидеров стран оставалось в тайне. Однако, утром 13 сентября северокорейский глава прибыл на космодром «Восточный», где его уже ждал президент России, который приехал раньше коллеги и успел ответить на несколько вопросов журналистов. Президента России спрашивали о том, будет ли Россия помогать КНДР запускать свои спутники и ракеты, а также какие темы главы стран обсудят в ходе переговоров. Владимир Путин сообщил, что планируется обсуждение многих вопросов, он также добавил, что одной из целей визита Ким Чен Ына в Россию стало рассмотрение вопроса взаимодействия стран в части запусков ракет и спутников. По словам российского президента, КНДР пытаются развивать космос и проявляют заинтересованность ракетной техникой. Он также добавил, что Россия обладает компетенций в подобных вопросах, поэтому окажет содействие северокорейским партнерам.  

«КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем» - заявил Владимир Путин.
В свою очередь, прибывший для проведения переговоров глава КНДР заявил, что очень признателен российскому президенту за приглашение, невзирая на его занятость.

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына


В ходе экскурсии по космодрому «Восточный», Ким Чен Ын задавал предметные и конкретные вопросы относительно представленных объектов, их характеристик, и интересовался ракетной техникой и космонавтикой.
Кроме того, северокорейский глава заявил, что ему и делегации удалось увидеть настоящее и будущее российский космической державы. В ходе встречи лидеры стран также обсудили двустороннее сотрудничество и торгово-экономические отношения между государствами.

                                                                                                   Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о переговорах в ходе общения с журналистами и сообщил, что лидеры стран обсудили сотрудничество, но обнародовать детали переговоров не планируется.
Спикер Кремля также отметил, что предостережения Вашингтона, которые они неоднократно озвучивали на фоне укрепления военно-технического сотрудничества между Россией  КНДР менее важны для глав государств, чем двусторонние отношения, на которые будут ориентироваться Москва и Пхеньян.

В свою очередь, Ким Чен Ын назвал отношения с Россией самым первым приоритетом КНДР и выразил уверенность в том, что встреча с российским президентом укрепит отношения между странами и поднимет их сотрудничество на новый уровень. Северокорейский лидер подчеркнул, что страны намерены вместе бороться против империализма.

Ким Чен Ын об Украине



                                                                                                    Фото: РИА Новости/Артем Геодакян


Глава КНДР также озвучил свою точку зрения относительно вооруженного конфликта на Украине. Он выразил уверенность в победе российской армии над «сборищем зла». Ким Чен Ын назвал борьбу на Украине священной и отметил, что сборище, претендующее на гегемонию, будет повержено. Он также добавил, что Пхеньян поддерживает решения российского правительства и президента Владимира Путина всегда и во всем. 

Ким Чен Ын предсказал итоги СВО
Ким Чен Ын предсказал итоги СВО

Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России

Во время обеда с российским президентом после завершения переговоров, Ким Чен Ын произнес тост за победу России в вооруженном конфликте на Украине, пожелал здоровья Владимиру Путину и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Российский президент поблагодарил Ким Чен Ына за визит и поднял бокал за его здоровье, дружбу между государствами и процветание двух народов. Он также привел русскую пословицу: «Старый друг лучше новых двух».
По словам Владимира Путина, северокорейский коллега не торопится покидать Россию и намерен посетить оборонные заводы Комсомольска-на Амуре, после чего отправится во Владивосток.

Итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына 


                                                                                                   Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. 

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#россия
#поезд
#владимир путин
#итоги
#кндр
#ракеты
#рф
#переговоры
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Российская делегация посетит Северную Корею осенью
Депутат Тайсаев: Делегация Госдумы посетит Северную Корею до конца осени
13 сентября 2023, 13:51

Фото: iStock/Tessa Tung

Российская делегация от Государственной думы посетит Северную Корею осенью, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев в интервью «РИА Новости».
«У нас группа дружбы очень активно работает осенью состоится визит делегации Государственной думы туда (в КНДР), а делегацию парламента Корейской Народно-Демократической Республики мы пригласим обязательно посетить Российскую Федерацию. Я уверен, что на самом высоком уровне парламент России будет представлен в Корее. Я уверен, они очень ждут приезд Володина, наши коллеги, депутаты парламента. Я уверен, что Вячеслав Викторович обязательно полетит», - прокомментировал ситуацию Тайсаев. 

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече с президентом РФ Владимиром Путины в России, выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь северокорейского гостя.

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#кндр
#россия
#госдума
#депутат
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«Крыса, загнанная в угол»: Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну России
Кива: Зеленский осенью готов объявить всеобщую мобилизацию и войну России
13 сентября 2023, 13:03

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. Об этом экс-депутат написал в своем телеграм-канале.
По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну. 
 
«Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать», — приводит Кива слова своего источника.
Лишенный мандата Кива также добавил, что благодаря войне Украина сможет и дальше получать финансовую и военную поддержку Запада. 

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#президент
#украина
#депутат
#владимир зеленский
#война
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В первые выходные после открытия по трассе М-12 проехали более 88 тыс машин
13 сентября 2023, 12:57

Фото: Минтранс МО

По трассе М-12 в первые выходные после её открытия проехали более 88 тыс автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Государственной компании «Автодор».
Самое большое количество машин 9-10 сентября на всей протяжённости дороги от Москвы до Арзамаса зафиксировано на участке Москва – Электроугли: 26 тыс транспортных средств в сутки. 
 
Также более чем в 2,5 раза вырос трафик на открытом в сентябре прошлого года участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуева. После запуска движения по этому участку фиксировали в среднем 9,2 тыс автомобилей в стуки. Сейчас их количество увеличилось до 23,5 тыс.
 
Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса 8 сентября. Строительство скоростной дороги М-12 продолжается. Открыть трассу на всем протяжении от Москвы до Казани планируют уже в конце этого года.
 
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#движение
#автомобили
#московская область
#подмосковье
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Ким Чен Ын предсказал итоги СВО
Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России в конфликте с Украиной
13 сентября 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Председатель КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом он заявил в рамках официального обеда с президентом России Владимиром Путиным
«Уверен, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего иллюзии экспансии», — заявил Ким Чен Ын.

Также он выразил уверенность в том, что будет создана стабильная обстановка для развития.

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын приняли участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь северокорейского гостя.

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Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершилась
#армия
#президент
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершилась
ТАСС: Ким Чен Ын покинул космодром Восточный
13 сентября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча продлилась более пяти часов. В ходе саммита лидеры государств осмотрели объекты Восточного, провели переговоры с участием делегаций, а затем продолжили беседу тет-а-тет.

Завершилась встреча официальным обедом, после которого Ким Чен Ын покинул территорию космодрома.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с российским президентом Ким Чен Ын заявил, что Корея поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия участвует в священной борьбе, цель которой – защита суверенитета соседнего государства.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для Северной Кореи

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#россия
#кндр
#ким чен ын
#владимир путин
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Захарова ответила на угрозы Гуменюк о Крымском мосте
Захарова назвала заявление Гуменюк о Крымском мосте неприкрытым экстремизмом
13 сентября 2023, 12:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление, сделанное ВСУ на счет Крымского моста, неприкрытым экстремизмом, отметив, что от возмездия скрыться никто не сможет.
Напомним, спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Крымского моста осталось очень мало времени, так как он скоро перестанет полноценно функционировать.

«Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы», - сказала Захарова в рамках брифинга.

По ее словам, киевские власти продолжат наносить удары по гражданской инфраструктуре, которым и является Крымский мост. По ее словам, те, кто таким образом будет действовать против России, не смогут скрыться от возмездия.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя ВСУ о том, что у Крымского моста осталось мало времени. По его словам, мало времени осталось у Украины и киевского режима. Шеремет подчеркнул, что тех, кто стоит у власти в Киеве, ждут трудовые лагеря в Сибири.


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