Сатановский извинился перед Захаровой и Богдановым за оскорбления

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Политолог Евгений Сатановский принёс извинения замглаве МИД РФ Михаилу Богданову и официальному представителю ведомства Марии Захаровой.
Ранее сообщалось, что политолог в интервью израильскому журналисту на его YouTube-канале оскорбил дипломатов и министерство иностранных дел, нелестно отозвавшись и о конкретных лицах.
В своём Telegram-канале он написал, что искренне сожалеет о сказанном, заявив, что взяли верх эмоции от происходящих событий в секторе Газа и Израиле.
Напомним, что за свои слова Сатановский был уволен журналистом Владимиром Соловьёвым с канала «Соловьев LIVE».
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В своём Telegram-канале он написал, что искренне сожалеет о сказанном, заявив, что взяли верх эмоции от происходящих событий в секторе Газа и Израиле.
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Анастасия Чинкова