Сатановский заявил о неуместности прогнозов по предстоящей встрече Путина и Эрдогана

Фото: istockphoto.com/ffikretow
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что не станет делать прогнозов по грядущей встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, поскольку это неуместно.
«Переговоры будут 4 числа. После того, как их проведут, дадут официальную информацию. Я никогда не даю заранее всю эту брехливую информацию, чтобы не вредить действующим российским начальникам вести то, что они хотят вести. Предположения и прогнозы здесь неуместны, я их не делаю», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сатановский.
Читайте также:
Политолог Дюрре назвал основную тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана
В Турции назвали возможную дату и место встречи Путина и Эрдогана
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки
Мелисса Тимофеева