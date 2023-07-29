Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России

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Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Об этом сообщает WSJ.
Отмечается, что переговоры запланированы на август.
Новость дополняется.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме. По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.
Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта.
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Новость дополняется.
Президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта.
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Екатерина Коршунова