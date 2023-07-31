Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине

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Королевство Саудовская Аравия пригласила на переговоры по Украине Соединенные Штаты Америки, сообщает The New York Times.
«Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, кто из дипломатов будет представлять свои страны – пока неизвестно.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС.
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