Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

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Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за столкновений с повстанцами-хуситами, как сообщает агентство Bloomberg.
В ходе военных действий против хуситов в провинции Джизан, расположенной недалеко от границы с Йеменом, четыре саудовских солдата были уничтожены, а также была перехвачена ракета, которая была запущена в сторону Израиля, пролетев над территорией королевства.
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Артем Кузьмин