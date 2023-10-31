Радио1
Главная / Новости / Политика/ Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

Bloomberg: ВС Саудовской Аравии привели в режим боевой готовности из-за Йемена
31 октября 2023, 05:54
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за столкновений с повстанцами-хуситами, как сообщает агентство Bloomberg.
В ходе военных действий против хуситов в провинции Джизан, расположенной недалеко от границы с Йеменом, четыре саудовских солдата были уничтожены, а также была перехвачена ракета, которая была запущена в сторону Израиля, пролетев над территорией королевства.

Читайте также:


Путин рассказал об уровне доверия между Россией и Саудовской Аравией

«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США

Le Monde: Саудовская Аравия постепенно перестаёт быть ключевым союзником США
#сша
#израиль
#ракета
#путин
Читайте нас в
Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Антонов: попытки США подорвать конституционный строй в РФ обречены на провал
31 октября 2023, 06:01

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была известна своим межнациональным и межрелигиозным согласием.

«Вашингтону следует обратить внимание: любые усилия, направленные на дестабилизацию конституционного устройства в нашей стране, обречены на неудачу», — отметил он.
Антонов также призвал американских лидеров заботиться о безопасности собственных граждан, утверждая, что они сталкиваются с «эпидемией вооруженного насилия».

Читайте также:

В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины

Spiegel: Бербок из-за заочных обвинений чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
#сша
#россия
#законопроект
#оон
#дипломат
#антонов
Читайте нас в
Фицо: Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса
31 октября 2023, 05:43

Фото: iStock/sinonimas

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook* заявил, что участники заседания Европейского совета без интереса встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Евросовета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как это было в США», — говорится в публикации.

Фицо отметил, что во время обсуждения Европейского совета по Украине ощущалась «страшная усталость». По мнению премьера, Евросоюз по отношению к Украине копирует политику Соединённых Штатов и поощряет направление Киеву оружия и денег.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины

Spiegel: Бербок из-за заочных обвинений чуть не сорвала встречу с эмиром Катара


*Запрещенная в России экстремистская организация
#сша
#россия
#мид
#режим
#евросоюз
#украина
#киев
Читайте нас в
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня
31 октября 2023, 05:42

Фото: iStock/Jon Rehg

В палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.
В тексте документа говорится о предоставлении «экстренных дополнительных ассигнований для реагирования на атаки в Израиле на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели».

Общая сумма предоставляемой помощи для Израиля составляет 14,3 миллиарда долларов, что соответствует сумме, запрошенной Байденом в рамках его комплексного обращения в конгресс. Однако в отличие от предложения президента, данный законопроект, подготовленный республиканцами, не включает средства для поддержки других союзников США.

Читайте также:

США выступили против прекращения огня в Газе

Путин: Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
#сша
#обращения
#законопроект
#оон
Читайте нас в
Spiegel: Бербок из-за заочных обвинений чуть не сорвала встречу с эмиром Катара
31 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/photosvit

Глава МИД Германии Анналена Бербок едва не сорвала из-за заочных обвинений встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом написал обозреватель Кристоф Шульт для Spiegel.
Журналист отметил, что эмир Катара рассердился, узнав, что сказала о нём в эфире немецкого телеканала ZDF Бербок. Она также уточнила в преддверии встречи, что ключевой темой переговоров с эмиром Катара будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — цитирует издание слова немецкого министра.

В материале отмечается, что такие заявления могли послужить причиной отмены встречи. При этом эмир Катара все же согласился провести переговоры в Берлине.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — подчеркнул Кристоф Шульт.

Читайте также:

Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
#журналист
#страны
#мнение
#переговоры
#германия
Читайте нас в
Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС
31 октября 2023, 04:45

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью текущей военной операции в секторе Газа является полное уничтожение движения ХАМАС, передает ТАСС.
«Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», - отметил израильский лидер в своем выступлении перед журналистами.

В настоящее время Израиль активно проводит операцию в секторе Газа, прилагая значительные усилия для достижения своей цели — уничтожения ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул решимость страны продолжать операцию до окончательной победы.

Читайте также:

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Израиль отказался прекращать огонь
#израиль
#страны
#мнение
#лидер
#папа римский
Читайте нас в
В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе
31 октября 2023, 03:35

Фото: сайт Кремля

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что согласно позиции российского лидера урегулировать ближневосточный кризис можно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Папа Римский полностью разделяет взгляд РФ на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины, призывает к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, а также к немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября», — цитирует агентство слова Севастьянова, поддерживающего отношения с понтификом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

​Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

США выступили против прекращения огня в Газе
#израиль
#армия
#министр
#кризис
#отношения
#путин
#рф
#папа римский
Читайте нас в
Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
Делегация Израиля надела желтые звезды времен нацизма на заседании СБ ООН
31 октября 2023, 02:59

Фото: iStock/Askolds

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил свой протест, надев желтую звезду в зале заседаний Совета Безопасности ООН, которая напоминает ту, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии во времена Холокоста.
«Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите ужасные деяния ХАМАСа и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы придаем желтой звезде значение символа гордости», - цитирует его официальный сайт ООН.
Гилад Эрдан подчеркнул, что эта звезда будет напоминать о обязательстве защищать себя и сражаться. Это заявление и действие были сделаны в рамках публичного протеста и выражения позиции Израиля в ООН.

Читайте также:

Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон

Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право

«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
#сша
#мид
#сайт
#заявление
#право
#оон
#удар
Читайте нас в
На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Миргороде Полтавской области
31 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/RamonCast

В Миргороде Полтавской области были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, активировались системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Украинские военные воздушные силы сообщили о тактической активности российской авиации, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких регионах.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги были услышаны в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время тревога была снята.

Читайте также:

Под Одессой по судоремонтному заводу нанесли удар

«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ

Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ, почему приостановлено наступление
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Читайте нас в
Армия Израиля рассказала о потерях в своих рядах
Армия Израиля: число израильских военных, погибших при конфликте, достигло 315
31 октября 2023, 01:42

Фото: iStock/Gilnature

Число израильских военных, погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 315 человек, сообщили на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«На данный момент мы уведомили семьи 315 погибших военных ЦАХАЛ и 238 заложников, включая детей, женщин, пожилых людей и раненых, удерживаемых смертоносными организациями. Мы оказываем поддержку семьям погибших и заложников», - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
С начала конфликта, который вспыхнул после беспрецедентной ракетной атаки на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября, бойцы организации ХАМАС проникли в южные районы Израиля, открывая огонь как по военным, так и по гражданским. Кроме того, они взяли заложников. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, и более 5 тысяч человек пострадали.

Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать

Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине

Израиль отказался прекращать огонь
#израиль
#семьи
#человек
#путин
Читайте нас в
Достижения.рф