Саудовский принц бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

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Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден прождать всю ночь встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом во время своего визита в Саудовскую Аравию. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на собственный источник.
«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на нее только на следующее утро», — говорится в статье.
Напомним, встреча Блинкена и Мухаммеда бен Сальмана состоялась в рамках турне госсекретаря США по Ближнему Востоку из-за эскалации конфликта между Палестиной и Ираилем.
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