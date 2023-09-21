Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман о возможном появлении ядерного оружия, если аналогичное появится в Иране. В интервью Fox News он заявил, что Саудовской Аравии придется пойти на такой шаг по соображениям безопасности для уравновешивания сил.
«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — заявил принц.Принц также сказал, что к стране, использовавшей ядерную бомбу, все станут враждебны, так как мир не сможет принять «еще одну Хиросиму». Мухаммед бен Салман добавил, что если погибнут сто тысяч человек, это будет означать, что атаковавшая страна развяжет войну со всем миром.
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Алина Юрчак