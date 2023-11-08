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СБ ООН 8 ноября проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»

08 ноября 2023, 03:48
Фото: iStock/travelview

Фото: iStock/travelview

Совбез ООН в среду, 8 ноября, проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство Бразилии при организации.

«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу РФ», — проинформировали в бразильском постоянном представительстве при ООН.

Уточняется, что встреча по ситуации с диверсией на газопроводах пройдёт за закрытыми дверьми. Она последует за открытым заседанием Совет Безопасности по Украине, которое запланировано на 23:00.

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МВД перестанет наказывать россиян за 46 видов нарушений
08 ноября 2023, 04:00

Фото: iStock/Akintevs

Полномочия Министерства Внутренних Дел России (МВД) по составлению протоколов и расследованию дел в отношении 46 видов административных правонарушений, подпадающих под контроль других ведомств, будут сокращены. Информация о планируемых изменениях поступила из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, и ожидается, что законопроект по данному вопросу будет представлен в Государственную Думу к 10 ноября, пишут «Известия».
Согласно этим планам, МВД больше не будет отвечать за составление протоколов и расследование нарушений в областях, таких как перевозка крупногабаритных грузов, оборот алкоголя и несанкционированное предпринимательство, нарушающее лицензионные требования. Кроме того, МВД освобождают от контроля в областях охоты на медведей, рыбной ловли без разрешения и незаконных вмешательств в нефтепроводы.

Некоторые дублирующие полномочия МВД будут сохранены, но они будут подвергнуты более глубокому анализу с учетом возможных угроз для общественной безопасности.

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Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс
08 ноября 2023, 03:43

Фото: iStock/vasile voicu

Министерство Обороны Российской Федерации разрабатывает ударно-разведывательный комплекс, который способен выполнять разведывательные задачи, пролетая на больших высотах, включая стратосферу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
«Министерство Обороны России начало разработку нового ударно-разведывательного комплекса (УРК). Этот комплекс включает в себя летательное средство, способное выполнять задания на больших высотах, включая полеты в стратосфере», - заявил источник.
Новый комплекс будет оснащен возможностью передачи координат целей для наземных ракетных систем, артиллерии, авиации и военных кораблей Военно-морского флота. По планам, на борту летательного средства будут устанавливаться специальные контейнеры с разведывательными системами, включая радиолокационные, радиотехнические и оптико-электронные устройства.

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В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
08 ноября 2023, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов, пишет РИА Новости.
Результаты голосования свидетельствуют о том, что комитет одобрил законопроект большинством голосов: 40 голосов «за» и 2 «против». Согласно этому законопроекту, «все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов переходят к правительству США, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», указано в соответствующем документе.

Этот законопроект также предоставляет госсекретарю полномочия выделять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные российские активы. Предполагается, что решение о конфискации активов, находящихся под американской юрисдикцией, будет принимать президент США, и средства после конфискации перейдут в «фонд поддержки Украины».

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Байден на год продлил указ о санкциях против Ирана
Белый дом: Байден на год продлил указ о санкциях против Ирана
08 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Racide

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году. В Белом доме отметили, что соответствующий указ является правовым основанием для применения санкций к Ирану.
«Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация и принятые на сегодняшний день меры реагирования на неё должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации впервые ввёл президент США Джимми Картер. Указ 12170 главы государства стал ответом на захват исламистами 52 американцев в посольстве США в Тегеране и  блокировал все активы правительства и Центробанка Ирана в Соединённых Штатах.

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Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе
Кирби допустил изменение расстановки сил США в Европе для защиты НАТО
08 ноября 2023, 02:54

Фото: iStock/CRobertson

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут изменить в Европе расстановку своих после того, как Вашингтон приостановит выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом пишет ТАСС.
Кирби отметил, что Соединённые Штаты могут пойти на подобный шаг в том случае, если он гарантирует выполнение перед союзниками обязательств, предусмотренных пятой статьей НАТО.

«Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня», — цитирует агентство слова представителя американских властей.

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#европа
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«С нас хватит». В Польше взбесились из-за выходки украинских дальнобойщиков
Politico: польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами
08 ноября 2023, 01:57

По информации Politico, протесты, организованные польскими дальнобойщиками на границе с Украиной, связаны с их неудачей в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые предлагают свои услуги по более низким ценам.
Издание отмечает, что польские водители выражают недовольство тем, что украинцы выполняют грузоперевозки как внутри Польши, так и между Польшей и третьими странами.

Один из организаторов протестов Яцек Сокул, владелец маленькой компании на востоке Польши, рассказал, что украинские водители предоставляют свои услуги значительно дешевле, как внутри страны, так и за ее пределами. Это привело к тому, что он вынужден был сократить штат водителей своей компании на 40 процентов из-за неспособности конкурировать с украинскими коллегами.

Президент польской отраслевой организации «Transport i Logistyka Polska» Мацей Вроньский сообщил, что протесты дальнобойщиков начались спонтанно. Он отметил, что эти акции пришлись на период политического вакуума, связанного с передачей власти от старого правительства к новому в Польше.

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«Многие погибли». Солдат ВСУ рассказал о неожиданном «смертоносном ударе»
Солдат 128-й бригады ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 боевиков
08 ноября 2023, 01:36

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.
«Это ошибка командования, так как они должны были предложить провести церемонию награждения на уровне подразделений, прямо в окопах. В общем, у нас произошло опущение бдительности», - отметил он.
Согласно его рассказу, трагедия произошла во время церемонии награждения, организованной в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Солдат ВСУ также сообщил о потере «многих офицеров».

«Собрались все артиллерийские подразделения, включая лучшие расчеты», — добавил он.
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Нетаньяху: Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»
08 ноября 2023, 01:35

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Нетаньяху подчеркнул, что полномасштабное вступление «Хезболлы» в вооружённый конфликт стало бы роковой ошибкой.

«Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболла» просто наносит удары по нашим гражданам и городам», — цитирует агентство слова израильского премьера.

Политик добавил, что Израиль на любую атаку со стороны Ливана будет реагировать решительно и оперативно.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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#израиль
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#армия
#министр
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В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова строить школы в Казахстане
08 ноября 2023, 01:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» отметил увеличение интереса к изучению русского языка в Казахстане и заявил о готовности России строить образовательные учреждения.
«В Казахстане успешно функционируют филиалы ряда российских вузов. В свете возрастающей потребности в изучении русского языка в Республике Казахстан мы готовы расширить общую образовательную инфраструктуру. Мы рассматриваем возможность применения и масштабирования наработанного опыта в строительстве школ и развитии других образовательных программ в Казахстане. Это будет способствовать улучшению качества образования на русском языке в казахстанских школах и станет важным показателем динамичного развития двустороннего сотрудничества между нашими странами», - заявил Путин.
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