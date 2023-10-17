СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России о прекращении огня в секторе Газа

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Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. За документ проголосовали пять стран — таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.
«Голосование по проекту резолюции РФ показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа», — отметил постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя.Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений стран Запада, подчеркнул он.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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