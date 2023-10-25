СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе

Проект российской резолюции, представленный в Совете Безопасности ООН, не был принят. Резолюция касалась ситуации в Израиле и секторе Газа, а также включала некоторые элементы, сходные с неодобренным на прошлой неделе проектом резолюции от Бразилии, передает РИА Новости.