СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Проект российской резолюции, представленный в Совете Безопасности ООН, не был принят. Резолюция касалась ситуации в Израиле и секторе Газа, а также включала некоторые элементы, сходные с неодобренным на прошлой неделе проектом резолюции от Бразилии, передает РИА Новости.
В тексте резолюции Российской Федерации содержались следующие элементы: призыв к мгновенному и стабильному прекращению огня, осуждение нападения со стороны ХАМАС 7 октября, а также осуждение нецелевых ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Текст резолюции также призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора и включал призыв к организации гуманитарных пауз и созданию гуманитарных коридоров.
Читайте также:
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Израилю и сектору Газа
В ООН не в курсе, почему Киев так и не предоставил Москве список жертв в Буче
Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС
Артем Кузьмин